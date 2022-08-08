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Украинцам назвали главные ошибки при приеме антибиотиков

Фото: Как нельзя принимать антибиотики (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Антибиотики очень эффективно борются с бактериями. Но они имеют побочные эффекты и должны назначаться и приниматься под наблюдением специалистов. Если использовать антимикробные препараты бесконтрольно, можно навредить своему здоровью.

Такой информацией с украинцами поделились на странице Центра общественного здоровья.

Что вам нужно знать об антибиотиках

Антибиотики действуют только на бактерии. Никогда не используйте их при вирусных инфекциях, потому что антибиотики беспомощны в борьбе с ними.

Не занимайтесь самолечением! Только врач может четко определить, когда следует принимать антибиотики и какие именно.

Не прерывайте курс антибиотиков самостоятельно. И никогда не используйте самовольно антибиотики из пачки, оставшейся после курса лечения. Не делитесь этим лекарством с другими и не советуйте его принимать.

Вакцинируйтесь, следите за гигиеной рук, держитесь как можно дальше от больных людей. Это и профилактика заболеваний, и возможность снизить количество использования антибиотиков.

Немедленно обращайтесь к врачу, если антибиотики, которые он прописал, не упрощают симптомы заболевания. Возможно, вам нужно подобрать другой препарат.

Не забывайте, что когда дело дошло до антибиотиков, и вообще — в вопросах, касающихся здоровья, не слушайте рядовых граждан без медицинской экспертизы. Если вы болеете, обратитесь за помощью, потому что назначать антибиотики — дело врача.

Следуйте пяти правилам ВОЗ для безопасного приготовления пищи:

Соблюдайте чистоту.
Используйте безопасную воду и продукты.
Тщательно готовьте еду, которую опасно употреблять сырой.
Разделяйте сырую и уже приготовленную еду.
Храните пищу при безопасной температуре.
Также не покупайте и не употребляйте продукты, производимые с использованием антибиотиков. Антимикробные препараты дают животным для профилактики болезней и быстрого роста, в результате чего они хранятся в тканях даже после попадания на стол в виде блюд.

Также следует обратить внимание на выбор молочных продуктов, в которых часто используют антибиотики с целью продления срока хранения.

Как мы ранее писали, в Минздраве рассказали, сколько будут действовать бумажные рецепты на антибиотики.

Как сообщалось, уже с 1 августа купить антибиотики в Украине можно только по электронному рецепту.

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антибиотики