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В Минздраве рассказали, сколько будут действовать бумажные рецепты на антибиотики

Новина українською →
Украина, Пятница 05 августа 2022 19:14
В Минздраве рассказали, сколько будут действовать бумажные рецепты на антибиотики Фото: сколько будут действовать бумажные рецепты на антибиотики после введения е-рецепта (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на запуск е-рецепта на антибиотики, бумажным его вариантом можно воспользоваться еще до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Глава министерства Виктор Ляшко напомнил, что сейчас запуск е-рецепта на антимикробные препараты происходит в рамках переходного периода.

"Это означает, что врачи, которые пока не работают в электронной системе здравоохранения, будут выписать пациенту бумажный рецепт. Однако эта норма будет действовать до конца года", - уточнил министр, добавив, что в зоне боевых действий отпуск антибиотиков будет происходить без рецепта врача.

По его словам, за первые 4 дня после запуска электронных рецептов на антибиотики они понадобились уже 10 тысячам украинцев.

"С 1 августа, больше выписанных рецептов на антибиотики в городе Киеве, Днепропетровской и Львовской областях", - рассказал он.

Как добавил министр, данные о формировании е-рецепта вносились во всех областях Украины, даже на территориях, где проходят попытки установить оккупационный режим.

Как сообщалось, уже с 1 августа купить антибиотики в Украине можно только по электронному рецепту. Получить его можно как в государственных, так и в частных больницах.

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Министерство здравоохранения Украины
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