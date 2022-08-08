Українцям назвали головні помилки при прийомі антибіотиків

Що потрібно знати про антибіотики

Антибіотики діють тільки на бактерії. Ніколи не використовуйте їх при вірусних інфекціях, тому що антибіотики безпорадні в боротьбі з ними.

Не займайтеся самолікуванням! Тільки лікар може чітко визначити, коли слід приймати антибіотики і які саме.

Не переривайте курс антибіотиків самостійно. І ніколи не використовуйте самовільно антибіотики з пачки, що залишилася після курсу лікування. Не діліться цими ліками з іншими й не радьте його приймати.

Вакцинуйтеся, стежте за гігієною рук, тримайтеся якнайдалі від хворих людей. Це і профілактика захворювань, і можливість знизити кількість використання антибіотиків.

Негайно звертайтеся до лікаря, якщо антибіотики, які він прописав, не спрощують симптоми захворювання. Можливо, вам потрібно підібрати інший препарат.



Не забувайте, що коли справа дійшла до антибіотиків, і взагалі — в питаннях, що стосуються здоров'я, не слухайте пересічних громадян без медичної експертизи. Якщо ви хворієте, зверніться за допомогою, тому що призначати антибіотики — справа лікаря.

Дотримуйтесь п'яти правил ВООЗ для безпечного приготування їжі:

Дотримуйтесь чистоту.

Використовуйте безпечну воду та продукти.

Ретельно готуйте їжу, яку небезпечно вживати сирою.

Розділяйте сиру і вже приготовлену їжу.

Зберігайте їжу при безпечній температурі.

Також не купуйте і не вживайте продукти, вироблені з використанням антибіотиків. Антимікробні препарати дають тваринам для профілактики хвороб і швидкого зростання, в результаті чого вони зберігаються в тканинах навіть після потрапляння на стіл у вигляді страв.

Також слід звернути увагу на вибір молочних продуктів, в яких часто використовують антибіотики з метою продовження терміну зберігання.