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Украинцам назначили дополнительную денежную помощь во время войны: сколько будут платить

Украинцы, пострадавшие от войны, получат денежную помощь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине в июне начнут выплату еще одной денежной помощи пострадавшим от войны гражданам.

Кто может претендовать на выплаты - читайте ниже.

В Минсоцполитики сообщали, что они вместе с миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине и Обществом Красного Креста ввели дополнительные программы денежных выплат.

Помощь пострадавшим от войны будут выплачивать в первые недели июня.

Кто получит помощь

Помощь получат семьи, имеющие официальный статус малообеспеченной семьи и соответственно зарегистрированные в Министерстве социальной политики Украины.

Или же те, которые до 24 февраля 2022 года проживали в одной из следующих областей (независимо от того, уехала семья после этого или нет):

  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская.

Как получить помощь

В частности, регистрироваться для участия в программе не нужно. Средства будут выделять лицам на основе информации, которая уже есть в Министерстве социальной политики.

Ориентировочный общий бюджет проекта - 2,4 млрд грн. А размер пособия на человека - 2 500 грн в месяц в течение 3 месяцев.

Ранее мы сообщали, какие выплаты получают украинцы в странах ЕС.

Также мы писали, что украинским беженцам выплатят по 2400 долларов.

Кроме того, как получить компенсацию за размещение переселенцев.

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