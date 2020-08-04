Украинцам наглядно показали, почему важно закрывать купе в поезде: людей нагло обворовывают

В поездах необходимо на ночь закрывать купе, поскольку действуют воры
В ночь с 31 июля на 1 августа неадекватный мужчина напал в поезде Мариуполь-Киев на женщину с ребенком. При этом он ее избил и пытался изнасиловать. Данный инцидент получил большой резонанс в обществе. Также появилось наглядное свидетельство того, почему важно на ночь закрывать купе.
В поезде Киев-Одесса в 4 часа утра группа мужчин открывала купе и обворовывала людей. Видео инцидента опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".
Наочний приклад того, чому варто закривати двері на ніч у купе. Просто нахабно, не соромлячись, обкрадають людей. Потяг «Київ - Одеса», 04:00 ранкуОпубліковано Киев Оперативный Вівторок, 4 серпня 2020 р.
Воры нагло обворовывают украинцев в поездах (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети также прокомментировали данное видео и вспомнили свои поездки на поездах.
Напомним, в Укрзализныце сказали, кто виноват в первую очередь в избиении женщины в поезде.
Ранее в Укрзализныце пообещали уволить нескольких сотрудников из-за избиения женщины в поезде.