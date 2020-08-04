Украинцам наглядно показали, почему важно закрывать купе в поезде: людей нагло обворовывают

Воры нагло обворовывают украинцев в поездах (коллаж: РБК-Украина)

В поездах необходимо на ночь закрывать купе, поскольку действуют воры

В ночь с 31 июля на 1 августа неадекватный мужчина напал в поезде Мариуполь-Киев на женщину с ребенком. При этом он ее избил и пытался изнасиловать. Данный инцидент получил большой резонанс в обществе. Также появилось наглядное свидетельство того, почему важно на ночь закрывать купе.

В поезде Киев-Одесса в 4 часа утра группа мужчин открывала купе и обворовывала людей. Видео инцидента опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Наочний приклад того, чому варто закривати двері на ніч у купе. Просто нахабно, не соромлячись, обкрадають людей. Потяг «Київ - Одеса», 04:00 ранку Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Воры нагло обворовывают украинцев в поездах (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети также прокомментировали данное видео и вспомнили свои поездки на поездах.

Надеюсь автор видео сообщил руководству поезда и полицию на станции прибытия о подозрительных лиц?

У проводников есть ключ от всех купе, что за проблема иметь такой же ворам? Помимо ключа на цепочку надо закрываться, если она конечно не оборвана как чаще всего и бывает;

Было дело, лично закрывала купе, проснулись - обокрали;

Две недели назад ехали этим же поездом в первом купе возле проводника. Закрылись на внутренний замок. Я лично закрывала замки в том числе и внутренний. Среди ночи, за 20 минут до очередной станции приоткрывается дверь, стук - внутренний замок не дает открыть дальше. Стоят два тела в масках и начинают светить фонариком по купе. Я подрываюсь с полки в поисках газового баллончика в сумке. Мужики сразу "ой, извините" и быстро покинули вагон. Это страшно так как мы были с маленькими детьми. А попутчица сверху потом выходила и не закрывала за собой дверь на замок. По такой же схеме месяц назад обокрали купе знакомой, только она не закрылась на внутренний замок, и мужик приставил нож к горлу, телефон и деньги она отдала сама. Ехала поездом Киев-Херсон.

Напомним, в Укрзализныце сказали, кто виноват в первую очередь в избиении женщины в поезде.

Ранее в Укрзализныце пообещали уволить нескольких сотрудников из-за избиения женщины в поезде.