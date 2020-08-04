Українцям наочно показали, чому важливо закривати купе в поїзді: людей нахабно обкрадають

Злодії нахабно обкрадають українців в поїздах (колаж: РБК-Україна)

У поїздах необхідно на ніч закривати купе, оскільки діють злодії

У ніч з 31 липня на 1 серпня неадекватний чоловік напав у потязі Маріуполь-Київ на жінку з дитиною. При цьому він її побив і намагався згвалтувати. Даний інцидент отримав великий резонанс в суспільстві. Також з'явилося наочне свідчення того, чому важливо на ніч закривати купе.

У поїзді Київ-Одеса о 4 годині ранку група чоловіків відкривала купе і обкрадала людей. Відео інциденту опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Користувачі мережі також прокоментували дане відео і згадали свої поїздки на потягах.

Сподіваюся автор відео повідомив керівництву поїзда і поліцію на станції прибуття про підозрілих осіб?

У провідників є ключ від усіх купе, що за проблема мати такий же злодіям? Крім ключа на ланцюжок треба закриватися, якщо він, звичайно, не обірваний як найчастіше і буває;

Була справа, особисто закривала купе, прокинулися - обікрали;

Два тижні тому їхали цим поїздом в першому купе біля провідника. Закрилися на внутрішній замок. Я особисто закривала замки в тому числі і внутрішній. Серед ночі, за 20 хвилин до чергової станції відкривається двері, стук - внутрішній замок не дає відкрити далі. Стоять два тіла в масках і починають світити ліхтариком по купе. Я підриваюсь з полиці в пошуках газового балончика в сумці. Мужики відразу "ой, вибачте" і швидко покинули вагон. Це страшно. Через те, що ми були з маленькими дітьми. А попутниця зверху потім виходила і не закривала за собою двері на замок. За такою ж схемою місяць тому обікрали купе знайомої, тільки вона не закрилася на внутрішній замок, і мужик приставив ніж до горла, телефон і гроші вона віддала сама. Їхала поїздом Київ-Херсон.

Нагадаємо, в Укрзалізниці сказали, хто винен в першу чергу в побитті жінки в поїзді.

Раніше в Укрзалізниці пообіцяли звільнити кількох співробітників через побиття жінки в поїзді.