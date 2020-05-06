Украинцам могут выдать еще один паспорт: зачем это нужно

В Украине могут ввести "паспорта здоровья", которые будут подтверждать отсутствие в организме COVID-19. Инициатива о подобном документе для граждан ранее была озвучена властями Греции, и теперь во Всемирной организацией здравоохранения изучают идею для возможной рекомендации.

По словам главы Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив, наша страна готова к новшеству, если ВОЗ "даст добро".

Она также отметила, что сейчас официально нигде не применяется практика с "паспортами здоровья", и процедура создания и выдачи документа еще не разработана, как и самого текста. Об этом Олеськив рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Суть идеи заключается в возможности осуществлять путешествия в разные страны в условиях пандемии коронавируса и введенного карантина. Ожидается, такой паспорт станет дополнительным документом при посещении другого государства.

В сфере туризма сейчас разрабатываются новые санитарно-гигиенические нормы и правила, которые могут заработать уже после снятия ограничений из-за COVID-19.

Глава Гостуризма подчеркнула, что это не будут какие-то обязательные сертификации, или то, "на чем кто-то захочет заработать деньги".

Олеськив привела такие примеры: прохождение персоналом температурного скрининга, расстояние между столиками и количество людей на 1 "квадрат" в заведениях питания, невозможность доступа к пище самих туристов, определенное расстояние на рецепции между людьми, установленные дезинфекторы, ограничения по бассейнам и СПА, дистанцирование между людьми на пляжах.

"Думаю, также станет новым трендом, когда мы раньше получали в гостиницах тапочки и шампуни, то сейчас туда добавят еще маленький дезинфектор и маску", - добавила она.

В Гостуризме Украины прогнозируют, что в хостелах вскоре уже не будут селить несколько человек в одну комнату.

Также сейчас Министерство инфраструктуры разрабатывает новые нормы относительно работы транспорта (использование только посадочных мест, наличие масок и дезинфекторов).

"Если брать авиаиндустрию, то многие говорят, что кресло посередине занято не будет, но тогда возрастет стоимость перевозок. Так, например, руководитель "Ryanair" сказал, что это все ерунда, и что так не будет, и все будут сидеть так, как сидели. Сегодня мир еще не знает, как все это будет работать", - добавила Олеськив.

Ранее мы писали о том, что вскоре после снятия ограничений или ослабления карантина украинцы смогут начать путешествовать - куда и когда смогут оправиться на отдых граждане.