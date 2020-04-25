Карантин не помеха: куда и когда ехать отдыхать украинцам

Отпуск после карантина в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

Куда можно будет поехать отдохнуть после окончания карантина в 2020 году

Коронавирус в Украине и карантинные мероприятия в большинстве европейских стран внесли коррективы в жизнь многих украинцев. По прогнозам экспертов, границы Украины, а также границы многих других стран откроют не скоро. Частичное ослабление карантина стоит ожидать уже к лету, а вот возобновление авиасообщения – только к осени.

А вот внутреннее сообщение, в частности автобусы и поезда, могут возобновить свою работу уже летом. Какие направления для отпуска стоит выбрать украинцам в этом году – в материале Styler.

Эксперты считают, что летом 2020 года для жителей Украины станет актуальным внутренний туризм и популярными станут даже те места отдыха, где инфраструктура не очень развита.

"В мире и в Украине пошла тенденция на рост цен на аренду жилья, особенно домиков рядом с природными объектами, так как владельцы хотят компенсировать убытки за период карантина, а люди готовятся вырваться на "волю". После снятия карантина внутри Украины можно говорить о частичном возобновлении внутреннего самостоятельного туризма. Вне зависимости от материального положения, граждане начнут больше ценить реальную свободу и устав от сидения дома будут использовать праздники и отпуск на то, чтобы провести время где-то за пределами собственного города", - считает эксперт по международным отношениям Денис Демидов.

Основными направлениями в Украине станут, конечно же горы и море. Специалисты прогнозируют рост популярности всех курортов на Черном море, а также спросом будут пользоваться турбазы и частные базы в Карпатах.

"На фоне действующих ограничений высокая вероятность повышения спроса на внутренний туризм. Главные факторы этого - ограниченность направлений для международных путешествий и снижение экономического благосостояния населения. Похожую ситуацию мы наблюдали в 2014-15 году, когда определенный бум испытывал внутренний украинский туризм. Поэтому, в нынешних условиях можно сделать вывод, что после частичного ослабления карантинных мероприятий и сохранением ограничений на воздушное сообщение с большинством стран мира, будет высокая вероятность роста спроса на внутренний туризм. Стимулом к ​​этому будет и длительный карантин из-за которого многие граждане вынуждены сидели по домам. Основными популярными направлениями классически остаются Одесса и Карпаты. Эти регионы имеют хоть какую-то инфраструктуру для отдыха. Конечно, о массовости такого отдыха без открытия авиа и железнодорожного сообщения говорить рано. Оптимальными шагами будут открытие внутреннего авиа и железнодорожного сообщения внутри страны с пакетом жестких скрининговых и контролирующих мероприятий. В том числе и оборудования в аэропортах и на железнодорожных вокзалах", - отметил эксперт по вопросам авиаперевозок, директор Института менеджмента и стратегий Богдан Долинце.

А вот исполнительный директор Ассоциации Индустрии Гостеприимства Украины, глава подкомитета туризма ВР Анна Романова, советует украинцам присмотреться к малоизвестным места, которые есть в каждой области.

"Если карантин закончится в мае, то в июне-июле уже будет возможность поехать отдыхать. Я бы планировала, но договаривалась бы с тур-компаниями или гостиницами пока на отдых без конкретных дат – по окончанию карантина. Большинство украинцев сейчас хотели бы посетить Карпаты. Даже больше, чем морское побережье. Все-таки сидение в душных квартирах сыграло свое. Советую также присмотреться к малоизвестным местам, которые находятся посреди красочных местностей. Такие есть в каждой области. Сейчас уже существуют украинские туристические порталы, где есть тысячи объектов для путешествий и отдыха. Пока мечтайте и планируйте!" – добавила Романова.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты рассказали, стоит ли планировать в 2020 году отпуск за границей.