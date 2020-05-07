Украинцам могут сильно поднять тарифы на свет: сколько будем платить

Цены на электроэнергию в Украине могут поднять на треть, а также изменить способ расчета и прийти к усредненному тарифу. Эксперты говорят, что подорожание могло произойти еще год назад, но тогда повышать цену запретили специальным указом. На сколько может подорожать свет, и почему возник кризис в энергетической отрасли страны - в материале Styler.

И. о. министра энергетики Ольга Буславец заявила на круглом столе 5 мая, что Украина сейчас переживает самый большой энергокризис за всю историю, пишет Obozrevatel.

Связано это с рядом факторов: теплая зима, карантин и спад производства (из-за этого потребление снизилось на 9%), задолженность перед "Энергоатомом" возросла до 5 млрд гривен, а гидроэнергетика дала самый низкий за всю историю показатель. Кроме того, в 2020 году возрос импорт из РФ и Беларуси.

Впрочем, в НКРЭКУ заверяют, что цену для потребителя они будут сдерживать.

"Мы следим за ситуацией на рынке и понимаем, что должны защищать потребителей... Если цена станет подниматься, хоть это и не очень рыночно, мы будем сдерживать рост", - заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

При этом в Нацкомисии выступают за то, чтобы отменить перекрестное субсидирование, когда льготы одних ложатся на плечи других. А в Украине происходит так, что население недоплачивает, а бизнесу приходится переплачивать.

Сейчас украинцы платят за свет по дифференцированному тарифу, то есть потребленные 100 кВт/час в месяц обходятся по 0,9 грн, а каждый следующий по 1,68 грн. В НКРЭКУ предлагают усреднить тариф на уровне 1,4 грн. Таким образом вероятное подорожание будет на 30%.

Эксперты говорят, что тарифы нужно было повышать еще год назад, когда с 1 июля 2019-го запустили свободный рынок. Ведь именно такая реформа привела к проблеме. Тогда, по идее, украинцы должны были начать платить за свет по рыночным ценам, но Кабмин тогда заморозил повышение. Предприятиям же разницу между рыночным тарифом и назначенным должны, по идее, компенсировать из бюджета. Но на деле этого не происходит.

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