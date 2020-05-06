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Украинцам взвинтят тарифы на свет: все детали

STYLERЖизнь    06.05.2020 - 13:59
Украинцам взвинтят тарифы на свет: все детали
Цена на свет вырастет для украинцев (фото: РБК-Украина)

Тарифы на электроэнергию для населения могут вырасти

Тарифы на электроэнергию могут вырасти для украинцев. Сейчас вопрос повышения стоимости на свет рассматривает Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Такое решение опубликовали в презентации комиссии, представленной на круглом столе, который был организован парламентским комитетом по вопросам энергетики и ЖКХ.

"Комиссия представила свое видение выхода из проблемной ситуации, которая сложилась на рынке электрической энергии", – рассказали в ведомстве.

Одной из мер предлагается до конца 2020 года отменить льготную категорию потребления до 100 кВт ч для населения (тариф 0,75 грн без НДС), что даст 12 млрд грн в следующем году.

"Приведение тарифов населения в соответствие тарифами для небытовых потребителей даст возможность получить еще 38 млрд грн в год", – говорится в презентации.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.

Отмечается, что данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Как мы ранее писали, в Украине изменили правила переназначения субсидии.

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