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Доллар готовится к скачку: когда покупать валюту, чтобы заработать

STYLERЖизнь    06.05.2020 - 15:06
Доллар готовится к скачку: когда покупать валюту, чтобы заработать
Курс доллара в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Курс доллара может вскоре резко измениться

Курс доллара в Украине готовится к скачку, а нынешняя "межпраздничная" неделя станет последней с низким курсом валюты. Эксперты рассказали, когда нужно покупать доллары, чтобы неплохо заработать.

После снижения на майские праздники, стоит приготовиться к скорому подорожанию валюты, говорят аналитики. А вот на следующей неделе валюту лучше не сдавать, а покупать и накапливать, пишет Сегодня.

Аналитики говорят, что "инфляционный тренд" никуда не делся. А бизнес начнет реализовывать спрос на валюту после того, как страна выйдет из карантина.

"Тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме", - говорят эксперты.

Снижение курса сейчас связано с тем, что снизился спрос на валюту. Сейчас у украинцев нет лишних денег, которые можно было бы вкладывать в валюту. Но все может изменится уже в средине мая, когда карантин будет ослаблен.

"Похоже, что межпраздничная неделя - последняя неделя низкого курса доллара и его стабильности, дальше будет дороже. Поэтому те, кто сейчас купит валюту, к концу года неплохо на этом заработают", - заявляют аналитики.

Напомним, что на сегодня, 6 мая, валютный рынок открылся небольшим снижением на 2 копейки. В Нацбанке установили курс 26,95 грн/доллар.

Ранее мы писали, когда в Украине разрешат авиасообщение, как внутреннее, так и международное.

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