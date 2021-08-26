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Украинцам могут аннулировать дипломы о высшем образовании: кого это коснется

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Киев, Четверг 26 августа 2021 17:55
Украинцам могут аннулировать дипломы о высшем образовании: кого это коснется В Украине будут аннулировать дипломы о высшем образовании (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине Кабинет Министров принял решение, согласно которому вузы смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров из-за нарушения академической добропорядочности.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

Когда могут аннулировать диплом

Так, соответствующее решение приняли на заседании правительства в четверг, 26 августа. Согласно которому вузы смогут отменять дипломы младших бакалавров, бакалавров и магистров.

Отмена степени высшего образования произойдет, если в квалификационной работе выявят академический плагиат, фабрикацию, фальсификацию, обман или окажется, что работа была подготовлена через взяточничество.

Кто за этим будет следить

Важно, что вузы сами должны следить за качеством образования, а порядок установления фактов нарушения устанавливает ученый совет каждого учреждения.

Нарушения будут выявлять специальные комиссии в вузах на основе сообщений, в которых указано ФИО человека, которого обвиняют в плагиате или фальсификации, информация о нарушения и доказательства.

Кроме того, человек, которого обвиняют в нарушении, может сам отказаться от диплома и пройти повторную аттестацию.

Аннулировать могут диплом даже того вуза, который уже прекратил свое существование.

Ранее мы сообщали, что назвали самые важные реформы образования за 30 лет независимости.

Также, что делать, если в документе Об образовании обнаружили ошибку.

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