Украинцам могут аннулировать дипломы о высшем образовании: кого это коснется

В Украине Кабинет Министров принял решение, согласно которому вузы смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров из-за нарушения академической добропорядочности.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина .

Когда могут аннулировать диплом

Так, соответствующее решение приняли на заседании правительства в четверг, 26 августа. Согласно которому вузы смогут отменять дипломы младших бакалавров, бакалавров и магистров.

Отмена степени высшего образования произойдет, если в квалификационной работе выявят академический плагиат, фабрикацию, фальсификацию, обман или окажется, что работа была подготовлена через взяточничество.

Кто за этим будет следить

Важно, что вузы сами должны следить за качеством образования, а порядок установления фактов нарушения устанавливает ученый совет каждого учреждения.

Нарушения будут выявлять специальные комиссии в вузах на основе сообщений, в которых указано ФИО человека, которого обвиняют в плагиате или фальсификации, информация о нарушения и доказательства.

Кроме того, человек, которого обвиняют в нарушении, может сам отказаться от диплома и пройти повторную аттестацию.

Аннулировать могут диплом даже того вуза, который уже прекратил свое существование.