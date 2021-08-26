Украинцам могут аннулировать дипломы о высшем образовании: кого это коснется
В Украине Кабинет Министров принял решение, согласно которому вузы смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров из-за нарушения академической добропорядочности.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.
Когда могут аннулировать диплом
Так, соответствующее решение приняли на заседании правительства в четверг, 26 августа. Согласно которому вузы смогут отменять дипломы младших бакалавров, бакалавров и магистров.
Отмена степени высшего образования произойдет, если в квалификационной работе выявят академический плагиат, фабрикацию, фальсификацию, обман или окажется, что работа была подготовлена через взяточничество.
Кто за этим будет следить
Важно, что вузы сами должны следить за качеством образования, а порядок установления фактов нарушения устанавливает ученый совет каждого учреждения.
Нарушения будут выявлять специальные комиссии в вузах на основе сообщений, в которых указано ФИО человека, которого обвиняют в плагиате или фальсификации, информация о нарушения и доказательства.
Кроме того, человек, которого обвиняют в нарушении, может сам отказаться от диплома и пройти повторную аттестацию.
Аннулировать могут диплом даже того вуза, который уже прекратил свое существование.
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