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Українцям можуть анулювати дипломи про вищу освіту: кого це торкнеться

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Київ , Четвер 26 серпня 2021 17:55
Українцям можуть анулювати дипломи про вищу освіту: кого це торкнеться В Україні будуть анульовувати дипломи про вищу освіту (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні Кабінет Міністрів прийняв рішення, згідно з яким виші зможуть анулювати ступені вищої освіти бакалаврів і магістрів через порушення академічної доброчесності.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабміну.

Коли можуть анулювати диплом

Так, відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в четвер, 26 серпня. Згідно з яким виші зможуть скасовувати дипломи молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів.

Скасування ступеня вищої освіти відбудеться, якщо у кваліфікаційній роботі виявлять академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію, обман або виявиться, що робота була підготовлена через хабарництво.

Хто за цим стежитиме

Важливо, що виші самі повинні стежити за якістю освіти, а порядок встановлення фактів порушення встановлює вчена рада кожної установи.

Порушення виявлятимуть спеціальні комісії у вишах на основі повідомлень, в яких зазначено ПІБ людини, якого звинувачують в плагіаті або фальсифікації, інформація про порушення та докази.

Окрім того, людина, яку звинувачують в порушенні, може сама відмовитися від диплома і пройти повторну атестацію.

Анулювати можуть диплом навіть того вишу, який вже припинив своє існування.

Раніше ми повідомляли, що назвали найважливіші реформи освіти за 30 років Незалежності.

Також, що робити, якщо в документі про освіту виявили помилку.

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