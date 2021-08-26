Українцям можуть анулювати дипломи про вищу освіту: кого це торкнеться
В Україні Кабінет Міністрів прийняв рішення, згідно з яким виші зможуть анулювати ступені вищої освіти бакалаврів і магістрів через порушення академічної доброчесності.
Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабміну.
Коли можуть анулювати диплом
Так, відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в четвер, 26 серпня. Згідно з яким виші зможуть скасовувати дипломи молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів.
Скасування ступеня вищої освіти відбудеться, якщо у кваліфікаційній роботі виявлять академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію, обман або виявиться, що робота була підготовлена через хабарництво.
Хто за цим стежитиме
Важливо, що виші самі повинні стежити за якістю освіти, а порядок встановлення фактів порушення встановлює вчена рада кожної установи.
Порушення виявлятимуть спеціальні комісії у вишах на основі повідомлень, в яких зазначено ПІБ людини, якого звинувачують в плагіаті або фальсифікації, інформація про порушення та докази.
Окрім того, людина, яку звинувачують в порушенні, може сама відмовитися від диплома і пройти повторну атестацію.
Анулювати можуть диплом навіть того вишу, який вже припинив своє існування.
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