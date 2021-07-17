Что делать, если в документе об образовании обнаружили ошибку: советы, как их решить

У учеников и студентов часто возникают проблемы, когда учебное заведение не выдает документ об образовании или же допустило ошибку в нем.

Что делать в таких случаях - рассказали в службе образовательного омбудсмена.

Так, после успешного завершения учебного заведения учащиеся и студенты обязательно должны получить документ.

По словам образовательного омбудсмена Серия Горбачева, этот документ является очень важным, ведь утверждает о получение определенного уровня образования. Также это дает возможность выпускнику право получать следующий уровень образования и право на трудоустройство.

Не выдают аттестат школьнику

В частности, в школах бывают случаи с выдачей аттестата, его исправлением или восстановлением.

Кроме того, распространены случаи, когда учебное заведение отказывается отдавать ученику или выпускнику - девятикласснику оригинал документа об образовании по необоснованным причинам. Горбачев привел пример, когда ученик хочет перейти в другую школу или поступить в профтеху.

А выпускникам школы, которые поступают в вуз и имеют в свидетельстве об образовании бракосочетания или другие ошибки, это усложняет процедуру регистрации личного е-кабинета при подаче документов.

"Также прослеживается проблема неправомерного вымогательства средств или материальных выгод для учебного заведения или отдельных работников из учеников или их родителей для выдачи документа об образовании”, – отметил омбудсмен.

Проблемы с выдачей документа об образовании студенту

Бывают случаи, когда университет без причин отказывается отдавать студенту или выпускнику оригинал документа об образовании. Один из случаев, это когда соискатель образования изъявляет желание сменить вуз или параллельно получать дополнительное образование еще в одном заведении.

Также существует проблема, когда лица уже не являются студентами, не могут забрать, восстановить или исправить ошибки в документе об образовании за неупорядоченность в учреждении образования архивов, удостоверяющие, что это лицо получало образование в вузе.

Кроме того, учебные заведения отказываются исправить в документе Об образовании ошибки, вопреки обращениям соискателей образования.

Куда обращаться

В случаях, когда вуз не выдает выпускнику диплом об образовании, то нужно обращаться непосредственно в Министерство образования.

Получив соответствующую информацию, руководство МОН будет обращаться в высшее учебное заведение с требованием выполнить законодательство и выдать документ.

В свидетельстве об образовании обнаружили ошибку

Выпускник, чтобы исправить ошибку в свидетельстве об образовании, имеет: