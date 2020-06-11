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Украинцам массово "блокируют" карты: после СМС можно потерять деньги

STYLERЖизнь    11.06.2020 - 11:17
Украинцам массово "блокируют" карты: после СМС можно потерять деньги
Мошенники активизировались в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Мошенники нагло обманывают украинцев, угрожая блокировкой кредитной карты

Мошенники массово рассылают украинцам СМС с якобы блокировкой банковских карт. А перезванивая на указанные в сообщении номера, можно остаться без денег на счету.

Тысячи украинцев каждый день получают сообщения с предупреждением про блокировку, пишет Obozrevatel.

"Уважаемый клиент, ПриватБанк в целях безопасности заблокировал карту. Обратитесь по номерам телефонов..." - приблизительно такой текст указывается в сообщении.

А вот в банке говорят, что такие СМС они никогда не рассылают.

Если же перезвонить по указанному в сообщении номеру, "сотрудник банка" назовется представителем Центрального управления безопасности Национального банка Украины.

Далее идут расспросы о том, имеет ли клиент другие банковские карты, передавал ли он свою карту кому-либо, не было ли ошибок при введении кода авторизации.

Мошенник убедительно объясняет, что кто-то пытается взломать вашу карту и снять наличку. А чтобы спасти свои кровные, нужно пойти к банкомату и перезвонить. После чего "сотрудник НБУ" дает инструктаж по дальнейшим действиям.

И для того, чтобы подтвердить, что с вашей картой все в порядке, нужно назвать полный номер карты, срок ее действия, еще и СVV-код.

Отличить мошенника от настоящего представителя банка несложно. Он говорит неграмотно, часто на русском, использует разговорную речь вместо делового стиля. А если же вы делаете вид, что никак не можете понять, какие именно цифры ему нужно назвать, может даже перейти на мат и оскорбления.

Ранее мы писали, что в Украине раскрыли целую схему мошенников, которые работают из мест лишения свободы.

Также сообщалось, про четыре главных правила, как защитить свои деньги от мошенников.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины мошенничество
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