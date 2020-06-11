Українцям масово "блокують" карти: після СМС можна втратити гроші

Шахраї активізувалися в Україні (колаж: РБК-Україна)

Шахраї нахабно обманюють українців, погрожуючи блокуванням кредитної карти

Шахраї масово розсилають українцям СМС з нібито блокування банківських карт. А передзвонивши на вказані у повідомленні номери, можна залишитися без грошей на рахунку.

Тисячі українців щодня отримують повідомлення з попередженням про блокування, пише Obozrevatel.

"Шановний клієнт, ПриватБанк в цілях безпеки заблокував картку. Зверніться за номерами телефонів..." - приблизно такий текст вказується в повідомленні.

А ось у банку говорять, що такі СМС вони ніколи не розсилають.

Якщо ж зателефонувати за вказаним у повідомленні номером, "співробітник банку" назветься представником Центрального управління безпеки Національного банку України.

Далі йдуть розпитування про те, чи має клієнт інші банківські карти, чи передавав він свою карту кому-небудь, чи не було помилок при введенні коду авторизації.

Шахрай переконливо пояснює, що хтось намагається зламати вашу карту і зняти готівку. А щоб врятувати свої кровні, потрібно піти до банкомата і передзвонити. Після чого "співробітник НБУ" дає інструктаж щодо подальших дій.

І для того, щоб підтвердити, що з вашою карткою все гаразд, потрібно назвати повний номер картки, термін її дії, ще й СVV-код.

Відрізнити шахрая від справжнього представника банку нескладно. Він говорить неграмотно, часто російською, використовує розмовну мову замість ділового стилю. А якщо ж ви удаєте, що ніяк не можете зрозуміти, які саме цифри йому потрібно назвати, може навіть перейти на мат і образи.

Раніше ми писали, що в Україні розкрили цілу схему шахраїв, які працюють з місць позбавлення волі.

Також повідомлялося, про чотири головних правила, як захистити свої гроші від шахраїв.

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Автор: Светлана Мащенко