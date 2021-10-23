Українцям хочуть рекордно підняти плату за доставку газу: які готують тарифи

В Україні облгази збираються підвищити плату за розподіл газу (доставку) в середньому в 3 рази - тариф збільшиться з нинішніх 1,44 гривні до 4,14 гривні за кубометр, а в декількох регіонах може підскочити з 1,5-1,7 гривні до майже 9 гривень.

Такі проекти тарифів на розподіл природного газу оператори ГРМ стали публікувати на своїх сайтах в середині жовтня. Далі облгази повинні проводити відкриті слухання щодо змін вартості, і в підсумку вердикт прийматиме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

У НКРЕКП вже зазначили, що вивчать і проаналізують обґрунтованість тарифів і договори, які уклали облгази. За прогнозами, тарифи на розподіл газу будуть встановлюватися наприкінці грудня, щоб вони почали діяти з 1 січня 2022-го.

Де і на скільки хочуть підняти тариф на розподіл газу

на 100% і більше : Дніпропетровськгаз, Хмельницькгаз, Рівнегаз, Київоблгаз, Сумигаз, Івано-Франківськгаз, Львівгаз, Житомиргаз, Закарпатгаз, Вінницягаз, Чернігівгаз, Криворіжгаз, Київгаз, Тернопільгаз, Волиньгаз, Запоріжгаз;

: Дніпропетровськгаз, Хмельницькгаз, Рівнегаз, Київоблгаз, Сумигаз, Івано-Франківськгаз, Львівгаз, Житомиргаз, Закарпатгаз, Вінницягаз, Чернігівгаз, Криворіжгаз, Київгаз, Тернопільгаз, Волиньгаз, Запоріжгаз; на 200% і більше : Дніпрогаз, Полтавагаз, Коростишівгаз, Маріупольгаз, Миколаївгаз, Кременчукгаз, Тернопільміськгаз, Черкасигаз, Донецькоблгаз, Чернівцігаз, Харківгаз, Гадячгаз, Херсонгаз, Мелітопольгаз, Тисменицягаз;

: Дніпрогаз, Полтавагаз, Коростишівгаз, Маріупольгаз, Миколаївгаз, Кременчукгаз, Тернопільміськгаз, Черкасигаз, Донецькоблгаз, Чернівцігаз, Харківгаз, Гадячгаз, Херсонгаз, Мелітопольгаз, Тисменицягаз; на 300% і більше : Харківміськгаз;

: Харківміськгаз; на 400% і більше: Уманьгаз (з 1,78 грн до 8,91 грн), Одесагаз (з 0,84 грн до 4,52 грн), Луганськгаз (з 1,55 грн до 8,41 грн).

Що по грошах

Якщо для прикладу розрахувати, скільки в середньому може обійтися плата за новими тарифами за розподіл газу, можна промоделювати ситуацію у двох домогосподарствах: однокімнатній квартирі, де за попередній газовий рік спожили 530 кубометра газу, і приватному будинку, де спожили 1900 "кубів" газу.

Тут при "середньому тарифі" 4,14 грн (з ПДВ буде 4,968 грн) власникам квартири потрібно буде викласти 219 гривень на місяць, у приватного будинку - 786 гривень на місяць.

Зауважимо, що платити більше доведеться і тим, хто газом не користується і не підключений до нього. Це випливає з методики нарахування "мінімальної замовленої потужності", яка залежить від газового обладнання в будинку (плита, колонка, котел).

Як можуть зрости тарифи на розподіл газу в різних областях України (фото: kosatka.media)