Українцям готують нові податки: кого зобов'яжуть платити і скільки

В Україні планують ввести податок на додаткові доходи самозайнятих громадян, отримані від надання певних послуг, і які не перевищують 100 розмірів мінімальної заробітної плати на рік.

Нововведення стосуватиметься громадян, які працюють самостійно (не мають найманих працівників) і без реєстрації ФОП, і не займаються забороненими видами діяльності, такі як репетитори, няні, виробники власної продукції (наприклад, домашні кондитери), дизайнери тощо.

Сплата податку здійснюватиметься на підставі повідомлення, отриманого від податкового органу через портал "Дія" або електронний кабінет платника податків.

Як вказується в пояснювальній записці до документа, реалізація проекту закону "про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування окремих видів доходів" покликана легалізувати діяльність фізичних осіб, які надають послуги іншим особам особисто без використання праці найманих працівників, які отримують оплату готівкою, а також створити "сприятливі умови для сплати податків зазначеними особами"

Зобов'яжуть платити податок фізосіб, які надають такі послуги

викладацька діяльність;

діяльність із дизайну;

діяльність у сфері фотографії;

надання послуг перекладу;

професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;

надання послуги догляду;

виробництво їжі, страв та кондитерських виробів на замовлення;

індивідуальна мистецька діяльність;

ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;

електромонтажні, водопровідні, будівельно-монтажні та інші ремонтні роботи;

діяльність із прибирання;

послуги домашньої прислуги;

надання ландшафтних послуг;

технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

надання послуг таксі та перевезення речей (переїзду);

прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;

надання в оренду або суборенду житлових приміщень (загальною площею не більш 400 квадратних метрів), нежитлових приміщень (площею не більше 900 "квадратів")

Ставку податку хочуть встановити на рівні 5%. При цьому річна сума не повинна перевищувати 100 мінімальних зарплат. Також ці особи будуть звільнені від сплати єдиного соціального внеску.

Платники податків будуть зобов'язані до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити податок на додаткові доходи.