Украинцам готовят налоговую амнистию: какие правила и какую сумму можно не декларировать

Речь идет о проекте закона №5153, который сейчас находится на рассмотрении в Раде.

В случае его принятия украинцы, которые не могут объяснить поступления своих доходов, могут в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года их задекларировать (например, положить на счет в банке), заплатив определенный процент с них без объяснений, откуда взялись эти деньги.

Гетманцев подчеркнул, что такой законопроект о "налоговой амнистии" разрабатывали в первую очередь для простых граждан.

"У нас за 30 лет, к сожалению сложилась ситуация, при которой граждане разного достатка накапливают те или иные деньги с уклонением от налогообложения. Собственно, налоговая амнистия дает возможность и шанс людям выйти "в билл", завершить эту практику уклонения от налогообложения, и начать свою финансовую жизнь с нового листа", - объяснил депутат.

Политик также обратил внимание, что подача "нулевой декларации" не касается "белых денег", с которых уже был уплачен налог.

"Речь идет только о тех деньгах, которые ты получил с уклонением от налогообложения. Если такие деньги есть, и есть желание в будущем их использовать без каких-либо ограничений, ты должен положить средства в банк и под 5%, и фактически получить такую ​​возможность. Если у тебя не деньги, а активы в любой форме, то фактически под 9% ты можешь сделать это же самое", - рассказал он.

Гетманцев подчеркнул, что для граждан предусмотрена сумма в 400 тысяч гривен, которую не нужно амнистировать.

"И это именно те деньги, которые заработаны с уклонением от налогообложения. Мы считаем, что любой гражданин Украины имеет амнистированы деньги в размере 400 тысяч гривен по результатам именно этой амнистии", - заявил нардеп.

Также Гетманцев высказался относительно ситуации с возможным недоверием украинцев к банковской системе и успокоил граждан, что по правилам, нужно положить деньги на банковский счет хоть за день до завершения налоговой амнистии, чтобы на момент завершения они лежали на счету, а на следующий день можно при желании их снять.

Саму же предложенную президентом ставку 5% нардеп назвал "абсолютно обоснованной" и "определенным компромиссом" в контексте того, какой граждане платят налог с заработной платы - 18% НДФЛ плюс 1,5% военного сбора.

"И если вы намерены в дальнейшем использовать эти деньги без ограничений и быть спокойными, что никто не спрашивает - а откуда эти взялись деньги, то я советую этим воспользоваться", - призвал депутат.

Он добавил, что на чиновников такой закон о "нулевой декларации" не будет распространяться.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовала кампания декларирования доходов, полученных в течение 2020 года.

Также мы писали о том, что появился прогноз правительства, какие будут зарплаты в Украине до 2024 года.

Напомним, что в предыдущем выпуске Савик Шустер рассказал о суде против Игоря Коломойского.



Также Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала дело активиста Сергея Стерненко и приговор суда.



Кроме того, Венедиктова рассказала, что тормозило расследование по делам "ПриватБанка".



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