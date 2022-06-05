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Уэльс – Украина: где смотреть финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022

Новина українською →
Кардифф, Воскресенье 05 июня 2022 12:00
Уэльс – Украина: где смотреть финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022 Фото: Сборная Украины в шаге от Мундиаля в Катаре (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Телетрансляция финала плей-офф отбора к чемпионату мира-2022 между валлийской и украинской сборными будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Уэльс – Украина состоится в Кардиффе на арене "Кардифф Сити Стэдиум". Начало поединка в 19:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матч можно будет просмотреть на телеканале "Индиго". Трансляция начнется в 18:50. Также поединок покажет канал "Футбол 1", начиная с той же поры. Предшествовать трансляции будет студия "Главная команда". Старт в 17:45.

Также матч Уэльс – Украина можно посмотреть на платформе OLL.TV. Прямые трансляции поединков "сине-желтых" доступны в пакете Ultra oll inclusive.

Победитель противостояния Уэльса и Украины выйдет на Мундиаль в Катаре. Обладатель последней путевки на ЧМ-2022 попадет в группу B турнира, где его соперниками станут сборные Англии, Ирана и Соединенных Штатов.

Напомним, ранее подготовили анонс поединка Уэльса и Украины в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

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