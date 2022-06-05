Уэльс – Украина: анонс финала плей-офф квалификации к ЧМ-2022

Уэльс – Украина

5 июня, 19:00, Кардифф, "Кардифф Сити Стэдиум", телетрансляция на "Футбол 1" и "Индиго"

"Сине-желтые" оказались в шаге от вожделенной поездки в Катар. После победы над шотландцами посреди недели сборная Украины для выхода на ЧМ-2022 должна одолеть других британцев – валлийцев. Уверенное выступление украинцев в полуфинале сравняло шансы с Уэльсом, по крайней мере, в представлении букмекеров.

Перформанс команды Александра Петракова против Шотландии действительно получился ярким. Понимая вероятность проблем с концентрацией на протяжении всех 90 минут, "сине-желтые" не стали закрываться в обороне и каждый раз использовали шанс убежать в атаку. Этот подход материализовался в три забитых мяча только с одним допущенным.

Победоносный состав обычно не меняют. Да, к игре отдельных исполнителей по итогам поединка с шотландцами возникают вопросы. Тот же Бущан немного нервничал в воротах. Но менять голкипера на столь короткой дистанции никто не будет. Мудрик изрядно зажег после выхода на замену, но и Цыганков в основе сыграл на уровне.

Единственной проблемой матчей через три дня-на четвертый может стать физическая готовность сборной Украины. Особенно у исполнителей из УПЛ без игровой практики. Уэльс таких трудностей избежал, выставив на поединок Лиги наций с поляками (1:2) фактически резерв. Но лишние дни отдыха вполне могут сыграть и злую шутку с "драконами".

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Кабанго – Тымчик

Под вопросом: Попов, Игнатенко (оба – Украина)

Ориентировочные составы на матч Уэльс – Украина

Уэльс: Уорд – Ампаду, Родон, Дэвис – Робертс, Рэмзи, Аллен, Уилсон, Н. Уильямс – Джеймс, Бейл

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Цыганков – Яремчук

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:1

Малые и большие финалы часто становятся заложниками ожиданий болельщиков. Фанаты возлагают большие надежды на зрелищность решающих поединков, но очень часто сталкиваются с мрачной реальностью. Такова природа матчей на вылет, где цена ошибки очень высока. Когда на кону последняя путевка от Европы на Мундиаль, то судьбу матча вполне может решить и один гол. Если Украина сохранит настрой и избавится от огрехов, поездка в Катар от команды Петракова никуда не денется.