ru ua
Вс, 05 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Уэльс – Украина: анонс финала плей-офф квалификации к ЧМ-2022

Новина українською →
Кардифф, Воскресенье 05 июня 2022 08:45
Уэльс – Украина: анонс финала плей-офф квалификации к ЧМ-2022 Фото: Британская неделя сборной Украины продолжается (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В финале плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Уэльса примет национальную команду Украины. Матч состоится на арене "Кардифф Сити Стэдиум".

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

Уэльс – Украина

5 июня, 19:00, Кардифф, "Кардифф Сити Стэдиум", телетрансляция на "Футбол 1" и "Индиго"

"Сине-желтые" оказались в шаге от вожделенной поездки в Катар. После победы над шотландцами посреди недели сборная Украины для выхода на ЧМ-2022 должна одолеть других британцев – валлийцев. Уверенное выступление украинцев в полуфинале сравняло шансы с Уэльсом, по крайней мере, в представлении букмекеров.

Перформанс команды Александра Петракова против Шотландии действительно получился ярким. Понимая вероятность проблем с концентрацией на протяжении всех 90 минут, "сине-желтые" не стали закрываться в обороне и каждый раз использовали шанс убежать в атаку. Этот подход материализовался в три забитых мяча только с одним допущенным.

Уэльс – Украина: анонс финала плей-офф квалификации к ЧМ-2022

Победоносный состав обычно не меняют. Да, к игре отдельных исполнителей по итогам поединка с шотландцами возникают вопросы. Тот же Бущан немного нервничал в воротах. Но менять голкипера на столь короткой дистанции никто не будет. Мудрик изрядно зажег после выхода на замену, но и Цыганков в основе сыграл на уровне.

Единственной проблемой матчей через три дня-на четвертый может стать физическая готовность сборной Украины. Особенно у исполнителей из УПЛ без игровой практики. Уэльс таких трудностей избежал, выставив на поединок Лиги наций с поляками (1:2) фактически резерв. Но лишние дни отдыха вполне могут сыграть и злую шутку с "драконами".

Дисквалифицированные:

Травмированные: Кабанго – Тымчик

Под вопросом: Попов, Игнатенко (оба – Украина)

Уэльс – Украина: анонс финала плей-офф квалификации к ЧМ-2022

Ориентировочные составы на матч Уэльс – Украина

Уэльс: Уорд – Ампаду, Родон, Дэвис – Робертс, Рэмзи, Аллен, Уилсон, Н. Уильямс – Джеймс, Бейл

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Цыганков – Яремчук

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:1

Малые и большие финалы часто становятся заложниками ожиданий болельщиков. Фанаты возлагают большие надежды на зрелищность решающих поединков, но очень часто сталкиваются с мрачной реальностью. Такова природа матчей на вылет, где цена ошибки очень высока. Когда на кону последняя путевка от Европы на Мундиаль, то судьбу матча вполне может решить и один гол. Если Украина сохранит настрой и избавится от огрехов, поездка в Катар от команды Петракова никуда не денется.

К слову, ведущие букмекеры определили коэффициенты на финал плей-офф отбора к ЧМ-2022 между Уэльсом и Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины ЧМ-2022 Футбол
NEWS
Путин может остановить войну своим приказом, а его отсутствие - унижение мира, - Зеленский
Путин может остановить войну своим приказом, а его отсутствие - унижение мира, - Зеленский
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине