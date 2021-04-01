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Українцям додали безкоштовні медичні послуги: повний список

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 17:38
Українцям додали безкоштовні медичні послуги: повний список Фото: безкоштовні медичні послуги в Україні (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 1 квітня 2021, почалася нова програма медичних гарантій. У цьому році її розширили і деталізували. Програма передбачає 35 пакетів медичних послуг і її бюджет становить 123,5 млрд гривень.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Один з нових пакетів, що українці можуть отримати безплатно - це "Супровід пацієнтів з туберкульозом на первинній ланці". На цей пакет свої пропозиції подали 532 установи. Варто зазначити, що не всі сімейні лікарі будуть працювати з пацієнтами з туберкульозом. Вони самі зможуть приймати рішення.

Один з безплатних пакетів також входить лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. Пропозиції на цей напрямок подав 61 заклад, серед них 2 приватні клініки.

Також є пакет безплатних послуг в амбулаторних умовах для вагітних жінок. На цей пакет пропозиції подали 712 установ, з яких 7 приватні і 2 лікаря-ФОП.

Даний пакет дозволяє жінкам вибирати, у кого і де вони будуть перебувати під наглядом, якщо немає ніяких ускладнень. Вони можуть знаходиться під наглядом у свого сімейного лікаря або у гінеколога в жіночій консультації. При цьому місце проживання або прописка не мають ніякого значення.

Нагадаємо, у Харкові від коронавірусу померло двомісячне немовля.

Ми також писали про те, що в Києві жінці з кровотечею відмовили в госпіталізації. Медики злякалися COVID-19.

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