Что украинцам делать с наличными деньгами в гривне за границей: все варианты обмена

В соседних с Украиной странах значительно выросло предложения наличной гривны. Тысячи украинцев перед выездом не успели положить деньги на карты или не могли этого сделать, так же как и обменять эти средства на иностранную валюту.

Некоторые очень боялись проблем с банковской системой и поэтому начали все деньги со счетов выводить в наличку.

Как и где обменять гривны за границей

Не во всех странах ЕС есть возможность сейчас обменять гривны на другую валюту. В Польше есть специальные пункты обмена – в больших городах и в приграничной зоне. Но их очень мало, и они могут пользоваться ситуацией в результате наплыва беженцев с большим количеством наличной гривны.

Курс в таких обменниках практически в два раза выше того, который официально установлен НБУ. Если официальный курс злотого составляет 7-8 гривен, то в приграничных пунктах обмена – 13-14 гривен.

Практически такая же ситуация обстоит и с обменом на доллары или евро. Курс будет приблизительно в два раза выше, чем в Украине.

Поменять в любом банке гривны не получится, только в тех, у которых есть договор с украинским регулятором:

Австрийский Raiffaisen и Erste

Молдавский ОТР (в этом банке возможен обмен и в Венгрии)

Румыния - Banca Comercială

Сейчас украинские и иностранные регуляторы пытаются этот список расширить.

Также украинцы стараются обменять гривны внутри украинского сообщества в других странах. Подобные объявления стали появляться объявления о покупке злотых за гривны. Но стоит отметить, что курс мало отличается от обменников и сильно отличается от рыночного.

Как пытаются решить проблему

Наплыв украинских беженцев стал для большинства стран ЕС неожиданностью. Поэтому меры на местах, в том числе и экономические принимать начали уже по факту. К большому количеству украинской наличной гривны в странах не были готовы и пока не знают, что с ней делать.

Украинский Нацбанк и центральные банки европейских стран сейчас работают над этой проблемой.

Одним из таких решений стало разрешение НБУ покупать коммерческим банкам покупать гривны за границей на сумму до 1 млн евро в день. То есть, украинский банк переводит безналичную валюту иностранной финансовой организации, а та отправляет наличные гривны.

Также украинские банки формируют запросы на наличные гривны за границей. Это подтолкнет большинство иностранных финансовых организаций покупать у беженцев гривны по умеренному курсу. Часть банков уже начала обмен.

К примеру, НБУ начал сотрудничество с польским коммерческим банком РКО ВР. Уже с 23-25 марта в отделениях этого банка украинцы смогут обменять гривневые банкноты номиналом в 100, 200, 500 и 1000 – на злотые по нормальному курсу. Максимальная сумма на одного человека в сутки – 10 тысяч гривен.

Как избежать неприятностей с наличной гривной за границей

В НБУ рекомендуют украинцам не вывозить из страны наличность. Лучше всего средства положить на свои банковские карты в Украине. Этими картами можно пользоваться за границей для многих безналичных операций.

Также в банкоматах другой страны можно снять со своей карты средства в местной валюте.

Открывать банковский счет в иностранной валюте не обязательно – ни в Польше, ни в странах ЕС.

Но многие европейские банки уже предлагают украинцам упрощенную процедуру открытия банковского счета и зачисления на него средств. Для открытия нужно загранпаспорт или другой документ, который подтверждает личность.

Для граждан Украины временно убрали из списка документов местный номер телефона, место регистрации и подтверждение проживания в Европе.

При расчетах гривневой картой в Польше, курс конвертации гривны в злотые может быть даже ниже того, что установил НБУ.

Глобальная платежная система Euronet отменила комиссию за свои услуги для граждан Украины. Владельцы карт могут снять наличные в банкоматах этой сети в Польше, Венгрии, Словакии и Румынии.

Как обменять гривны в банках

В отделение банка нужно прийти с паспортом гражданина Украины (в форме ID), выданным после 2016 года или с заграничным паспортом.

Обменять можно только банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен.

Максимальная сумма обмена на одного человека в день – 10 тысяч гривен наличными.

Список отделений банка РКО Bank Polski, где можно поменять наличные гривны – вот тут.