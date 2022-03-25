Що українцям робити з готівкою в гривні за кордоном: всі варіанти обміну

У сусідніх з Україною країнах значно зросла пропозиції готівкової гривні. Тисячі українців перед виїздом не встигли покласти гроші на карти або не могли цього зробити, так само як і обміняти ці кошти на іноземну валюту.

Деякі дуже боялися проблем з банківською системою і тому почали всі гроші з рахунків виводити в готівку.

Як і де обміняти гривні за кордоном

Не у всіх країнах ЄС є можливість зараз обміняти гривні на іншу валюту. У Польщі є спеціальні пункти обміну - у великих містах і в прикордонній зоні. Але їх дуже мало, і вони можуть користуватися ситуацією в результаті напливу біженців з великою кількістю готівкової гривні.

Курс в таких обмінниках практично у два рази вище того, який офіційно встановлений НБУ. Якщо офіційний курс злотого становить 7-8 гривень, то в прикордонних пунктах обміну – 13-14 гривень.

Практично така ж ситуація і з обміном на долари або євро. Курс буде приблизно у два рази вище, ніж в Україні.

Поміняти в будь-якому банку гривні не вийде, тільки в тих, у яких є договір з українським регулятором:

Австрійський Raiffaisen і Erste

Молдавський ОТР (в цьому банку можливий обмін і в Угорщині)

Румунія - Banca Comercială

Зараз українські та іноземні регулятори намагаються цей список розширити.

Також українці намагаються обміняти гривні всередині української спільноти в інших країнах. Подібні оголошення стали з'являтися оголошення про покупку злотих за гривні. Але варто відзначити, що курс мало відрізняється від обмінників і сильно відрізняється від ринкового.

Як намагаються розв'язувати проблему

Наплив українських біженців став для більшості країн ЄС несподіванкою. Тому заходи на місцях, в тому числі й економічні приймати почали вже за фактом. До великої кількості української готівкової гривні в країнах не були готові та поки не знають, що з нею робити.

Український Нацбанк і центральні банки європейських країн зараз працюють над цією проблемою.

Одним з таких рішень став дозвіл НБУ купувати комерційним банкам купувати гривні за кордоном на суму до 1 млн євро в день. Тобто, український банк переводить безготівкову валюту іноземної фінансової організації, а та відправляє готівкові гривні.

Також українські банки формують запити на готівкові гривні за кордоном. Це підштовхне більшість іноземних фінансових організацій купувати у біженців гривні за помірним курсом. Частина банків вже почала обмін.

Наприклад, НБУ почав співпрацю з польським комерційним банком РКО ВР. Вже з 23-25 березня у відділеннях цього банку українці зможуть обміняти гривневі банкноти номіналом в 100, 200, 500 і 1000 – на злоті за нормальним курсом. Максимальна сума на одну людину на добу - 10 тисяч гривень.

Як уникнути неприємностей з готівковою гривнею за кордоном

В НБУ рекомендують українцям не вивозити з країни готівку. Найкраще кошти покласти на свої банківські картки в Україні. Цими картами можна користуватися за кордоном для багатьох безготівкових операцій.

Також в банкоматах іншої країни можна зняти зі своєї картки кошти в місцевій валюті.

Відкривати банківський рахунок в іноземній валюті не обов'язково - ні в Польщі, ні в країнах ЄС.

Але багато європейських банків вже пропонують українцям спрощену процедуру відкриття банківського рахунку та зарахування на нього коштів. Для відкриття потрібно закордонний паспорт або інший документ, який підтверджує особу.

Для громадян України тимчасово прибрали зі списку документів місцевий номер телефону, місце реєстрації та підтвердження проживання в Європі.

При розрахунках гривневою карткою в Польщі, курс конвертації гривні в злоті може бути навіть нижче того, що встановив НБУ.

Глобальна платіжна система Euronet скасувала комісію за свої послуги для громадян України. Власники карток можуть зняти готівку в банкоматах цієї мережі в Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії.

Як обміняти гривні в банках

У відділення банку потрібно прийти з паспортом громадянина України (у формі ID), виданим після 2016 року або з закордонним паспортом.

Обміняти можна тільки банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень.

Максимальна сума обміну на одну людину в день - 10 тисяч гривень готівкою.

Список відділень Банку РКО Bank Polski, де можна поміняти готівкові гривні – ось тут.