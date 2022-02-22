Украинцам дали быстрый урок подготовки к чрезвычайной ситуации: что нужно делать

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций рассказали украинцам, как нужно действовать в нестандартных и экстренных моментах. Также они призвали не паниковать и внимательно изучить алгоритмы действий.
Об этом говорится в публикации ГСЧС на странице в Facebook.
"Спокойно и уверенно встречаем вызовы нового дня, так как знаем алгоритмы действий в любой ситуации. Наши спасатели обучаются и тренируются нон-стоп, чтобы преодолевать чрезвычайные события, поэтому мы предлагаем вам пройти своеобразную тактическую экспресс-подготовку по гражданской защите", - сказано в сообщении спасателей.
В первую очередь нужно узнать, где находятся ближайшие укрытия и проверить состояние подвального помещения. Также нужно проверить наличие аварийного выхода в тех зданиях, где вы постоянно находитесь.
Дома стоит сделать запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения.
Следующим шагом украинцам рекомендуют проверить в аптечке средства оказания первой помощи и подумать, какие именно лекарства могут понадобиться членам семьи, если придется уехать из города.
Далее нужно проверить и подготовить средства, которые помогут тушить пожар.
Обязательно нужно позаботиться об альтернативных средствах освещения помещения на случай отключения электроэнергии (фонарики, свечи, спички).
Не лишним станет позаботиться о средствах для приготовления пищи в отсутствии газа и электроснабжения.
Соберите самые необходимые вещи и документы на случай срочной эвакуации или перехода в укрытие.
Позаботьтесь об исправности своего личного транспорта и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района.
В холодное время года подумайте об альтернативных вариантах обогрева жилья на случай отключения централизованного отопления, электроснабжения и газа.
Напомним, ранее мы писали о том, что должно быть в тревожном чемоданчике у каждого украинца.
А также мы рассказывали о том, что украинцы запустили Telegram-бот с советами по выживанию.