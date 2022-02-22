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Украинцам дали быстрый урок подготовки к чрезвычайной ситуации: что нужно делать

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Вторник 22 февраля 2022 17:42
Украинцам дали быстрый урок подготовки к чрезвычайной ситуации: что нужно делать Украинцам дали быстрый урок подготовки к ЧС (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций рассказали украинцам, как нужно действовать в нестандартных и экстренных моментах. Также они призвали не паниковать и внимательно изучить алгоритмы действий.

Об этом говорится в публикации ГСЧС на странице в Facebook.

"Спокойно и уверенно встречаем вызовы нового дня, так как знаем алгоритмы действий в любой ситуации. Наши спасатели обучаются и тренируются нон-стоп, чтобы преодолевать чрезвычайные события, поэтому мы предлагаем вам пройти своеобразную тактическую экспресс-подготовку по гражданской защите", - сказано в сообщении спасателей.

В первую очередь нужно узнать, где находятся ближайшие укрытия и проверить состояние подвального помещения. Также нужно проверить наличие аварийного выхода в тех зданиях, где вы постоянно находитесь.

Дома стоит сделать запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения.

Следующим шагом украинцам рекомендуют проверить в аптечке средства оказания первой помощи и подумать, какие именно лекарства могут понадобиться членам семьи, если придется уехать из города.

Далее нужно проверить и подготовить средства, которые помогут тушить пожар.

Обязательно нужно позаботиться об альтернативных средствах освещения помещения на случай отключения электроэнергии (фонарики, свечи, спички).

Не лишним станет позаботиться о средствах для приготовления пищи в отсутствии газа и электроснабжения.

Соберите самые необходимые вещи и документы на случай срочной эвакуации или перехода в укрытие.

Позаботьтесь об исправности своего личного транспорта и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района.

В холодное время года подумайте об альтернативных вариантах обогрева жилья на случай отключения централизованного отопления, электроснабжения и газа.

Украинцам дали быстрый урок подготовки к чрезвычайной ситуации: что нужно делатьСкриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что должно быть в тревожном чемоданчике у каждого украинца.

А также мы рассказывали о том, что украинцы запустили Telegram-бот с советами по выживанию.

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