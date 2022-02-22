Українцям дали швидкий урок підготовки до надзвичайної ситуації: що потрібно робити

У Державній службі надзвичайних ситуацій розповіли українцям, як потрібно діяти в нестандартних та екстрених моментах. Також вони закликали не панікувати та уважно вивчити алгоритми дій.

Про це йдеться в публікації ДСНС на сторінці в Facebook.

"Спокійно і впевнено зустрічаємо виклики нового дня, бо знаємо алгоритми дій в будь-якій ситуації. Наші рятувальники навчаються і тренуються нон-стоп, щоб долати надзвичайні події, тому ми пропонуємо вам пройти своєрідну тактичну експрес-підготовку з цивільного захисту", - сказано в повідомленні рятувальників.

В першу чергу потрібно дізнатися, де знаходяться найближчі укриття і перевірити стан підвального приміщення. Також потрібно перевірити наявність аварійного виходу в тих будівлях, де ви постійно перебуваєте.

Будинки варто зробити запас питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання.

Наступним кроком українцям рекомендують перевірити в аптечці засоби надання першої допомоги та подумати, які саме ліки можуть знадобитися членам сім'ї, якщо доведеться виїхати з міста.

Далі потрібно перевірити та підготувати засоби, які допоможуть гасити пожежу.

Обов'язково потрібно подбати про альтернативні засоби освітлення приміщення на випадок відключення електроенергії (ліхтарики, свічки, сірники).

Не зайвим стане подбати про засоби для приготування їжі у відсутності газу та електропостачання.

Зберіть самі необхідні речі та документи на випадок термінової евакуації або переходу в укриття.

Подбайте про справність свого особистого транспорту і запасі палива для своєчасної евакуації з небезпечного району.

У холодну пору року подумайте про альтернативні варіанти обігріву житла на випадок відключення централізованого опалення, електропостачання та газу.

Скріншот