Українцям дадуть солідні доплати: яким категоріям пощастить

Українцям дадуть грошову допомогу (колаж: РБК-Україна)

Деякі категорії отримають грошову допомогу від держави

Українцям дадуть досить солідну грошову допомогу від держави. Доплати отримають близько одного мільйона ветеранів та жертв нацистських переслідувань. Про це повідомив прем'єр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі.

Чиновник анонсував, що держава виділила 1 млрд 354 млн грн для відповідних виплат. При цьому кожний українець, що потрапляє у названу вище категорію, зможе отримати від 570 до 4120 грн допомоги.

"Це в середньому на 7% більше, ніж було в минулому році", - пише прем'єр-міністр.

Гончарук також нагадав, що нещодавно в уряді ухвалили рішення, яке дозволить добровольцям, що брали безпосередню участь у війні на Донбасі, отримати статус учасників бойових дій.

Українцям дадуть грошову допомогу (Telegram/Олексій Гончарук)

Очевидно, що такі виплати ветерани зможуть отримати до 9 травня. Сума буде залежати від різних факторів - групи інвалідності, ступеня "заслуги перед Батьківщиною" і так далі.

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти пенсійна реформа, розпочата в 2018 році. Вона передбачає зміни вимог до необхідного стажу для пенсіонерів. Хто зможе в 2020 році вийти на пенсію в 59, 59,5, 60, 63 і 65 років - можна прочитати в матеріалі.