Українцям дадуть по дві тисячі "на дітей" до 1 вересня: кому саме

Деякі українські родини зможуть отримати грошову допомогу в розмірі дві тисячі гривень "на дитину" до нового навчального року.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook .

Хто саме зможе отримати допомогу?

Мова йде про дітей, що досягли шкільного віку, з багатодітних малозабезпечених родин. Таких дітей наразі в Україні 145 тисяч.

Дві тисячі гривень дадуть на кожну дитину з такої родини, яка на 1 серпня 2021-року досягла віку 6 років, але не досягла 18-ти.

Важливо!

Багатодітною в Україні вважається родина, в якій виховується троє і більше дітей до 18 років.

Для оформлення статусу малозабезпеченої родини треба звернутися до районного Управління праці та соціального захисту населення. Там з урахуванням ваших прибутків буде ухвалено рішення, надавати таку допомогу чи ні.

Чи треба додатково звертатися задля отримання 2 тисяч до 1 вересня?

В уряді запевнили, що жодних додаткових звернень робити не потрібно. Органи соціального захисту населення проведуть виплати автоматично.

"Загальний розмір програми складе 290 млн грн. Ці кошти допоможуть сім’ям зібрати дітей до школи та купити необхідні речі", - додав голова уряду.