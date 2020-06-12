Украинцам дадут больше денег: каким категориям стоит ожидать увеличения выплат

В Украине с 1 июля поднимут выплаты для некоторых категорий граждан. В первую очередь повышение коснется украинских пенсионеров. С 1 июля поднимается минимальный прожиточный минимум, а это значит, что автоматически поднимутся и минимальные пенсии.

В июле выплаты поднимут пенсионерам, в том числе дополнительные выплаты начнут получать те, кто достиг 75-летнего и 80-летнего возраста. Увеличат выплаты детям-сиротам, выплаты на содержание детей с инвалидностью и выплаты на содержание детей под опекой или попечительством. Кому и сколько добавят – читайте в Styler.

Пенсионные выплаты

После пересмотра минимального прожиточного минимума, пенсии украинцев в среднем поднимутся на 131 гривну. В Министерстве социальной политики рассматривают предложение о дополнительных выплатах пенсионерам старше 75 лет в размере 500 гривен ежемесячно.

Пенсионерам в возрасте старше 80 лет будут ежемесячно выплачивать дополнительную помощь в размере 1100 гривен.

Выплаты на детей-сирот и детей с инвалидностью

2 июня Верховная рада поддержала законопроект об увеличении доплат семьям с детьми.

На детей до 6 лет, которые находятся под опекой или попечительством будут выплачивать 4447,5 гривны.

На детей от 6 до 18 лет – 5545 гривен.

На содержание ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет правительство будет выплачивать 6226,5 гривны.

В возрасте от 6 до 18 лет – 7763 гривны.

Кроме того, народные депутаты утвердили выплату одноразовой помощи украинцам в размере 70 тысяч гривен. Эту сумму нужно будет вернуть через два года, а потратить можно будет на развитие или открытие собственного дела.

Напомним, ранее мы писали о том, что каждый десятый украинец имеет право оформить субсидию на оплату коммунальных услуг.

А также рассказывали о том, что в Украине социальные работники смогут получить прибавку к зарплате на период карантина.