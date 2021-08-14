Украинцам будут платить по две пенсии: каким будет размер выплаты

Так, в таком случае обе пенсии (с действующего солидарного и накопительного уровней) составит 6,7 тыс. грн.

Важно, что вторую пенсию планируют ввести уже в текущем году, а дополнительно за нее придется отдавать 4% зарплаты (2% заплатит работодатель и еще 2% – взносы сотрудника).

Как сообщают в министерстве, украинец ежемесячно платит 2% на вторую пенсию по подоходному налогу и 2% дополнительно по зарплате от единого соцвзноса.

"В этом примере средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет у человека составит 3117 гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6741 гривну, что составляет 45% от его зарплаты", – говорится в ведомстве.

Когда поднимут пенсии

Правительство намерено повысить пенсии в октябре для 75-летних и в декабре для людей старше 65 лет.

Средняя пенсия в Украине сейчас составляет 3700 грн, а к концу года может подняться на 200 грн - до 3900.

Также в 2020 году в Украине людям старше 80 лет к пенсии добавили по 500 гривен.