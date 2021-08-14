Українцям платитимуть по дві пенсії: яким буде розмір виплати

Так, у такому випадку обидві пенсії (з чинного солідарного і накопичувального рівнів) складе 6,7 тис. грн.

Важливо, що другу пенсію планують ввести вже в поточному році, а додатково за неї доведеться віддавати 4% зарплати (2% заплатить роботодавець, і ще 2% – внески співробітника).

Як повідомляють у міністерстві, українець щомісяця платить 2% на другу пенсію з прибуткового податку і 2% додатково з зарплати від єдиного соцвнеску.

"У цьому прикладі середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у людини становитиме 3117 гривень. Разом із солідарною пенсією людина буде отримувати 6741 гривню, що становить 45% від її зарплати", – йдеться у відомстві.

Коли піднімуть пенсії

Уряд має намір підвищити пенсії у жовтні для 75-річних і у грудні для людей старше 65 років.

Середня пенсія в Україні зараз становить 3700 грн, а до кінця року може піднятися на 200 грн - до 3900.

Також у 2020 році в Україні людям старше 80 років до пенсії додали по 500 гривень.