Украинцам блокируют счета за долги: как разморозить деньги на карте

На практике это выглядит несколько иначе. Украинцам блокируют карты по решению судебного исполнителя, и чтобы с нова разморозить счет, приходится потратить время и нервы.

С июля 2021 года банки имеют право автоматически снимать со счетов украинцев средства из-за долгов по коммунальным платежам и другие штрафы. Такая процедура осуществляется по требованию государственных и частных исполнителей.

Как разблокировать карту, которую заблокировали из-за долгов, читайте ниже в Styler.

Кому могут заблокировать счета и за что

Сейчас в Украине заблокировать счет из-за долгов могут уже 18 банков из 73. Под блокировку могут попасть любые счета – зарплатные, с социальными выплатами, стипендиями и даже пенсионные. Хотя по закону лишать украинцев социальных выплат нельзя.

Приказ о блокировке банковского счета был издан Министерством юстиции еще в марте, и он вступил в силу в июле 2021 года.

Согласно этому приказу деньги на счету должника должны блокироваться автоматически при условии, что клиент попал в Единый реестр должников.

Причины могут быть разные: неоплаченный штраф, долг по коммунальным услугам, невыплата алиментов и так далее.

По новому порядку данная процедура должна работать по такому алгоритму:

Исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) будет создавать и направлять в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов украинца-должника

Оперативно, в течение часа, банковские учреждения с помощью системы автоматизированного ареста средств (СААС) будут направлять исполнителю соответствующую информацию

Исполнитель с помощью АСИП будет создавать и направлять в банк, в котором открыт счет должника, постановление об аресте его средств

После этого банк наложит арест на средства и с помощью СААС сообщит об этом исполнителю

Исполнитель с помощью АСИП будет создавать и направлять в банк платежное требование на принудительное списание средств (при наличии средств на счете должника)

Банк принудительно спишет средства со счета (или счетов) должника и перечислит деньги на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя

После этого средства будут направлены взыскателю

Как работает система сейчас

Однако есть нюанс. По процедуре банк после уведомления должен списывать принудительно средства со счета и перечислять на счет органа государственной исполнительной службы.

Если денег недостаточно или средств на карте нет – могут списывать с разных счетов клиента. Или же списывать частично – от каждого поступления.

Но на практике этот выглядит иначе – людям просто блокируют все банковские счета. Многие оказываются в патовой ситуации, так как ждут поступления, к примеру, зарплаты на карту, чтобы оплатить задолженность. И, как только деньги поступают на счет, они оказываются заблокированы банком полностью.

Как объясняет частный судебных исполнитель Александр Сивокозов в комментарии для издания "Вести", основная проблема в том, что в Украине нет четкой системы разделения счетов на зарплатные, социальные, пенсионные.

"Увы, нет понимания, какой это счет — зарплатный, социальный, поэтому исполнитель может накладывать на него арест, не зная. А уже банк должен смотреть историю поступления денег, и если это соцвыплаты, то не замораживать счет. Но банкам лень этим заниматься, поэтому у людей блокируются счета полностью, и потом возникают проблемы", - пояснил эксперт.

По словам адвоката Ольги Перехрест, проверять назначения счета должны банки, так как судебным исполнителям все равно, откуда поступают средства. Но банки этого чаще всего не делают.

Кроме того, если на карту или счет поступают не только социальные выплаты или зарплата, а и простые переводы – такой счет уже не считается сугубо пенсионным, зарплатным или социальным.

Как разблокировать счет в такой ситуации

Самый простой способ – оплатить полностью задолженность и принести судебному исполнителю квитанцию. Он должен закрыть производство и передать информацию об этом в банк, чтобы счет разблокировали.

Долг придется погашать в любом банке другими денежными средствами или же воспользоваться личным кабинетом онлайн-банкинга в другом банке. Также можно отправить деньги через терминалы на счет органа Государственной исполнительной службы.

Еще можно оплатить задолженность с помощью онлайн-ресурсов: "Дия", АСИП, "Онлайн дом юстиции".

После оплаты задолженности нужно как можно быстрее связаться с судебным исполнителем и предоставить все документы о погашении долга. И после – держать ситуация под контролем, чтобы разблокировка счета не затянулась на недели или месяцы.

Если у должника этот счет для социальных выплат, то можно подать судебному исполнителю документы, которые это подтверждают.

Если же арест счета или карты был неправомерным, то нужно обращаться сначала к судебному исполнителю, а потом – в суд.