Українцям блокують рахунки за борги: як розморозити гроші на карті

На практиці це виглядає трохи інакше. Українцям блокують карти за рішенням судового виконавця, і щоб з ним розморозити рахунок, доводиться витратити час і нерви.

З липня 2021 року банки мають право автоматично знімати з рахунків українців кошти через борги по комунальних платежах та інші штрафи. Така процедура здійснюється на вимогу державних і приватних виконавців.

Як розблокувати карту, яку заблокували через борги, читайте нижче в Styler.

Кому можуть заблокувати рахунки та за що

Зараз в Україні заблокувати рахунок через борги можуть вже 18 банків з 73. Під блокування можуть потрапити будь-які рахунки - зарплатні, з соціальними виплатами, стипендіями й навіть пенсійні. Хоча за законом позбавляти українців соціальних виплат не можна.

Наказ про блокування банківського рахунку був виданий Міністерством юстиції ще в березні, і він набув чинності в липні 2021 року.

Згідно з цим наказом гроші на рахунку боржника повинні блокуватися автоматично за умови, що клієнт потрапив до Єдиного реєстру боржників.

Причини можуть бути різні: неоплачений штраф, борг по комунальних послугах, невиплата аліментів і так далі.

За новим порядком дана процедура повинна працювати за таким алгоритмом:

Виконавець за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (АСІП) буде створювати та направляти в банки вимогу про отримання інформації про наявність і стан рахунків українця-боржника

Оперативно, протягом години, банківські установи за допомогою системи автоматизованого арешту коштів (СААС) будуть направляти Виконавцю відповідну інформацію

Виконавець за допомогою АСІП буде створювати та направляти в банк, в якому відкрито рахунок боржника, постанову про арешт його коштів

Після цього банк накладе арешт на кошти та за допомогою СААС повідомить про це Виконавцю

Виконавець за допомогою АСІП буде створювати та направляти в банк платіжну вимогу на примусове списання коштів (за наявності коштів на рахунку боржника)

Банк примусово спише кошти з рахунку (або рахунків) боржника та перерахує гроші на рахунки органу державної виконавчої служби або приватного виконавця

Після цього кошти будуть направлені стягувачу

Як працює система зараз

Однак є нюанс. За процедурою банк після повідомлення повинен списувати примусово кошти з рахунку та перераховувати на рахунок органу державної виконавчої служби.

Якщо грошей недостатньо або коштів на карті немає – можуть списувати з різних рахунків клієнта. Або ж списувати частково - від кожного надходження.

Але на практиці цей має інший вигляд - людям просто блокують всі банківські рахунки. Багато опиняються в патовій ситуації, оскільки чекають надходження, наприклад, зарплати на карту, щоб оплатити заборгованість. І, як тільки гроші надходять на рахунок, вони виявляються заблоковані банком повністю.

Як пояснює приватний виконавець Олександр Сивокозов у коментарі для видання "Весті", основна проблема в тому, що в Україні немає чіткої системи поділу рахунків на зарплатні, соціальні, пенсійні.

"На жаль, немає розуміння, який це рахунок - зарплатний, соціальний, тому Виконавець може накладати на нього арешт, не знаючи. А вже банк повинен дивитися історію надходження грошей, і якщо це соцвиплати, то не заморожувати рахунок. Але банкам лінь цим займатися, тому у людей блокуються рахунки повністю, і потім виникають проблеми", - пояснив експерт.

За словами адвоката Ольги Перехрест, перевіряти призначення рахунку повинні банки, бо судовим виконавцям все одно, звідки надходять кошти. Але банки цього найчастіше не роблять.

Крім того, якщо на карту або рахунок надходять не тільки соціальні виплати або зарплата, а й прості перекази – такий рахунок вже не вважається суто Пенсійним, зарплатним або соціальним.

Як розблокувати рахунок в такій ситуації

Найпростіший спосіб - оплатити повністю заборгованість і принести судовому виконавцю квитанцію. Він повинен закрити виробництво і передати інформацію про це в банк, щоб рахунок розблокували.

Борг доведеться погашати в будь-якому банку іншими коштами або ж скористатися особистим кабінетом онлайн-банкінгу в іншому банку. Також можна відправити гроші через термінали на рахунок органу державної виконавчої служби.

Ще можна оплатити заборгованість за допомогою онлайн-ресурсів: "Дія", АСІП, "Онлайн будинок юстиції".

Після оплати заборгованості потрібно якомога швидше зв'язатися з судовим виконавцем і надати всі документи про погашення боргу. І після - тримати ситуація під контролем, щоб розблокування рахунку не затягнулася на тижні або місяці.

Якщо у боржника цей рахунок для соціальних виплат, то можна подати судовому виконавцю документи, які це підтверджують.

Якщо ж арешт рахунку або карти був неправомірним, то потрібно звертатися спочатку до судового виконавця, а потім – до суду.