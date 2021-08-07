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Цены на ключевой продукт в Украине скоро упадут: не спешите закупаться

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Суббота 07 августа 2021 13:12
Цены на ключевой продукт в Украине скоро упадут: не спешите закупаться Фото: полки с продуктами в супермаркете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Эксперты спрогнозировали резкое подорожание подсолнечного масла в Украине в ближайшее время приблизительно на треть, а осенью напророчили цену в 100 гривен за литр. Однако с таким мнением согласны не все специалисты, которые приводят доводы, что продукт на самом деле может вообще подешеветь.

Об этом передает GSMinfo.

Так, украинцам не рекомендуют бежать в магазины и закупаться подсолнечным маслом на фоне слухов о скачке цен, которые продолжаются последние месяцы.

Действительно, хотя Украина и является экспортером почти 50% подсолнечного масла на мировом рынке, с начала года продукт в нашей стране подорожал приблизительно на 60%, но продолжится ли такая тенденция?

Почему в Украине дорожает подсолнечное масло

Сейчас стоимость продукта в магазинах страны уже достигла 36 гривен за 0,5 литра, то есть выросла почти в два раза. Эксперты в области сельхозпродукции объясняют это так:

  • влияние внешнего рынка - корреляции с мировыми ценами
  • уменьшение урожая из-за погодных аномалий в 2020-2021 годах
  • прямо или косвенно также на цены оказывают влияние пандемия, жесткий карантин, экономический кризис и постоянные скачки курса валют
  • значительное подорожание энергоносителей, ведь на изготовления подсолнечного масла требуется многоэтапная обработка сырья.

Подсолнечное масло подешевеет уже через месяц

Прогнозы на осень по цене подсолнечного масла сейчас является утешительными. Урожай подсолнечника в 2021 году превысил прошлогодний на 3,1 млн тонн и составил 16,5 млн. Поэтому, говорят эксперты, в следующем сезоне цена не должна расти, а может даже существенно снизиться.

Также отмечается, что сдержать цену подсолнечного масла сможет и конкуренция на мировом рынке. В частности, в других странах, в которые экспортируется украинское подсолнечное масло, вместо этого продукта в случае слишком высокой стоимости люди будут покупать более дешевые масла из местных культур (пальмовое, оливковое, арахисовое и прочее). Учитывая этот фактор завышать цены украинским производителям продукта просто невыгодно.

Ранее сообщалось, что мировые цены на продовольствие падают второй месяц подряд.

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