Цены на ключевой продукт в Украине скоро упадут: не спешите закупаться
Эксперты спрогнозировали резкое подорожание подсолнечного масла в Украине в ближайшее время приблизительно на треть, а осенью напророчили цену в 100 гривен за литр. Однако с таким мнением согласны не все специалисты, которые приводят доводы, что продукт на самом деле может вообще подешеветь.
Об этом передает GSMinfo.
Так, украинцам не рекомендуют бежать в магазины и закупаться подсолнечным маслом на фоне слухов о скачке цен, которые продолжаются последние месяцы.
Действительно, хотя Украина и является экспортером почти 50% подсолнечного масла на мировом рынке, с начала года продукт в нашей стране подорожал приблизительно на 60%, но продолжится ли такая тенденция?
Почему в Украине дорожает подсолнечное масло
Сейчас стоимость продукта в магазинах страны уже достигла 36 гривен за 0,5 литра, то есть выросла почти в два раза. Эксперты в области сельхозпродукции объясняют это так:
- влияние внешнего рынка - корреляции с мировыми ценами
- уменьшение урожая из-за погодных аномалий в 2020-2021 годах
- прямо или косвенно также на цены оказывают влияние пандемия, жесткий карантин, экономический кризис и постоянные скачки курса валют
- значительное подорожание энергоносителей, ведь на изготовления подсолнечного масла требуется многоэтапная обработка сырья.
Подсолнечное масло подешевеет уже через месяц
Прогнозы на осень по цене подсолнечного масла сейчас является утешительными. Урожай подсолнечника в 2021 году превысил прошлогодний на 3,1 млн тонн и составил 16,5 млн. Поэтому, говорят эксперты, в следующем сезоне цена не должна расти, а может даже существенно снизиться.
Также отмечается, что сдержать цену подсолнечного масла сможет и конкуренция на мировом рынке. В частности, в других странах, в которые экспортируется украинское подсолнечное масло, вместо этого продукта в случае слишком высокой стоимости люди будут покупать более дешевые масла из местных культур (пальмовое, оливковое, арахисовое и прочее). Учитывая этот фактор завышать цены украинским производителям продукта просто невыгодно.
Ранее сообщалось, что мировые цены на продовольствие падают второй месяц подряд.