У украинца за три часа украли все деньги с кредитки и "повесили" кредит: как работает схема

Украинцев снова предупредили о мошенниках, которые воруют деньги с банковских карт, блокируя СИМ-карту без ведома самой жертвы.

О таком случае, который произошел совсем недавно с ним, рассказал житель Кривого Рога Константин Кукса в Facebook .

"Хочу вас предупредить, предостеречь! Со мною произошла беда. 4 июля в 17:51 пришла СМС от "Киевстара", что выполняется замена СИМ-карты и после этого мой номер был отключен полностью. За три часа времени, пока дозвонился до оператора, чтобы заблокировать СИМ и свои счета в банках, мошенники успели перевыпустить СИМ-карту", - написал мужчина.

За считанные часы мошенники "повесили" на мужчину онлайн-кредит на 10 тысяч гривен сроком на 14 дней и сняли с его кредитной карточки 12 900 грн.

"Подал заявление в полицию, киберполицию, Национальный банк. На сегодняшний день от них никаких действий не предпринято!" - рассказал Константин и призвал всех привязывать свои СИМ-карты к паспорту в отделении мобильных операторов, так мошенники без вашего личного присутствия и оригинала паспорта удаленно не смогут перевыпустить СИМку.

В комментариях к публикации украинцы пишут, что также становились жертвами подобных афер или слышали о них.

У нас на работе так уже куча людей пострадали. И полиция бездействует. Даже не знаю, как так может быть. Эти онлайн-кредиты нужно запрещать на законодательном уровне

Чула за цю схему. Співчуваю вам. Нехай вам повернуться ваші кошти у повній мірі, а зловмисникам вони впоперек горлянок стануть.

Со мной такая же история произошла зимой. Хорошо, что все закончилось хорошо

Года три назад попала тоже в такую же историю…

Интересно, что при замене СИМ-карты приходит сообщение с кодом, который клиент должен показать на телефоне оператору. Только после этого происходит замена. А если прошла замена без кода, значит мошенник знал ваш PUK-код или номера, с которыми вы часто общались. Сам Константин и другие юзеры предполагают, что у мошенников есть "свои люди" в штатах мобильных операторов Украины.