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У украинца за долги по коммуналке отобрали машину (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У жителя Николаева, который не заплатил ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" за отопление 14 тысяч гривен долга, отобрали автомобиль. По решению суда у должника забрали Renault, 1999 года.

Об этом говорится на сайте "Николаевоблтеплоэнерго".

Так, сегодня, 25 ноября, автомобиль должника эвакуировали на площадку ГП "Сетам" для его оценки и принудительной реализации.

На предприятии рассказали, что по состоянию на 24 ноября общая сумма долга потребителя перед ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" составила почти 14 тысяч гривен. Сразу же после принудительной эвакуации автомобиля сумма долга была уплачена в полном объеме.

Отмечается, что отбирали автомобиль представители сразу нескольких организаций, а именно:

  • Николаевоблтеплоэнерго;
  • Держвиконавчі службы;
  • Нацполиция;
  • ГП "Сетам" (система электронных торгов).

Однако, отмечают, что это не первый случай конфискации автомобиля за долги по отоплению в Николаеве. В целом это уже седьмой автомобиль, который за последние полгода арестован за долги перед предприятием.

У украинца забрали автомобиль за бор за отопление (nikoblteplo.com.ua)

Недавно произошла похожая ситуация. В частности, тогда впервые у украинца забрали авто за неуплаченные штрафы. Нарушителем оказался гражданин Нигерии, имеющий еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение

Также мы писали, что украинцам блокируют счета за долги. Также сообщили алгоритм действий, как разморозить деньги на карте.

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