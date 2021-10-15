Украинскую журналистку обворовали в самолете: лишилась украшений

Украинская журналистка Юлия Забелина лишилась украшений во время авиаперелета из Киева в Грузию. По прибытии она не обнаружила в своем чемодане серебряные и золотые украшения.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Bees Airline-Ukrainian low cost объясните, как у меня из чемодана пропали чудесным образом серебряные серьги и золотое украшение? Впервые не запаковывала чемодан и вот. Серьги были куплены на Крите и очень любимы. Черт", - написала Юлия в соцсетях.

В комментариях девушке посочувствовали и напомнили, что ценные вещи нужно паковать в ручную кладь. И вопрос скорее всего не к авиакомпании, а к хендлингу или службам аэропорта.

Юлия отметила, что по прилету в Батуми ей пришлось оставить чемодан без присмотра из-за общения с местной полицией. Возможно, кража произошла именно в этот момент. Все ценные вещи она всегда берет в ручную кладь, но в этот раз оставила в багаже два украшения, не очень дорогих, но важных для нее.

"Сначала ты идешь на паспортный контроль, а потом тебя рандомно отправляют, если возникли вопросы, а ко мне конечно же возникли вопросы, в кабинет полиции. Так тут последние пару недель. Я догадываюсь, почему", - описала Юлия Забелина свой прилет в Грузию.