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Новые правила перевозок в Украине: в Минздраве назвали исключение

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Вторник 12 октября 2021 15:33
Новые правила перевозок в Украине: в Минздраве назвали исключение В Минздраве рассказали, кто сможет ездить в транспорте без тестов и сертификатов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с 21 октября вступят в силу новые правила перевозок пассажиров между регионами. Они коснутся межобластных маршрутов, поездов и авиа. Участники перевозок должны будут иметь COVID-сертификат или негативный тест ПЦР на коронавирус.

Как объяснил министр охраны здоровья Виктор Ляшко, новые правила не коснутся детей и подростков.

Несовершеннолетние смогут перемещаться межобластным транспортом без ограничений, так как сейчас для них не предусмотрена вакцинация от коронавируса и получение сертификата вакцинации.

"Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления сертификатов или международных свидетельств о прививках. Для детей в возрасте от 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время нахождения в общественных местах, в том числе и в транспорте", - подчеркнул Ляшко.

Какие правила пассажирских перевозок будут действовать с 21 октября:

Межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у водителей, экипажа самолета и пассажиров таких документов:

Документ о полном курсе вакцинации или документ, который подтверждает получение одной дозы двудозной вакцины для регионов "желтого" уровня

Международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации одной дозы однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины, которые разрешены ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях

Отрицательный результат ПЦР или документ о выздоровлении лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе и в Дия.

Отрицательный тест методом полимеразной цепной реакции или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действительный 72 часа.

Правила касаются как регулярных, так и не регулярных перевозок пассажиров автотранспортом, автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного значения.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев призвали избавляться от домашних врачей-"антиваксов".

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