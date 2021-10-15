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Українську журналістку обікрали в літаку: позбулася прикрас

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П'ятниця 15 жовтня 2021 12:20
Українську журналістку обікрали в літаку: позбулася прикрас Фото: Українку обікрали під час авіаперельоту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українська журналістка Юлія Забеліна позбулася прикрас під час авіаперельоту з Києва до Грузії. Після прибуття вона не виявила у своїй валізі срібні та золоті прикраси.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Bees Airline-Ukrainian low cost поясніть, як у мене з валізи пропали чудесним чином срібні сережки та золота прикраса? Вперше не запаковувала валізу й ось. Сережки були куплені на Криті та дуже любимі. Чорт", - написала Юлія в соцмережах.

У коментарях дівчині поспівчували та нагадали, що цінні речі потрібно пакувати в ручну поклажу. І питання швидше за все не до авіакомпанії, а до хендлінгу або служб аеропорту.

Юлія зазначила, що по прильоту в Батумі їй довелося залишити валізу без нагляду через спілкування з місцевою поліцією. Можливо, крадіжка сталася саме в цей момент. Всі цінні речі вона завжди бере в ручну поклажу, але в цей раз залишила в багажі дві прикраси, не дуже дорогих, але важливих для неї.

"Спочатку ти йдеш на паспортний контроль, а потім тебе рандомно відправляють, якщо виникли питання, А до мене звичайно ж виникли питання, в кабінет поліції. Так тут останні пару тижнів. Я здогадуюся, чому", - описала Юлія Забеліна свій приліт до Грузії.

  • Вибач, це не до авіакомпанії, а до хендлінгу, аеропортів
  • Читай рекомендації авіакомпаній: цінні речі - в ручну поклажу.
  • Це точно не до авіакомпанії претензія, а до хендлінгу в аеропортах вильоту і прильоту
  • Як правило, крадуть вантажники під час завантаження в сам літак. Оскільки всі інші місця знаходження багажу, знаходяться по відеокамерах. Я б сказав, що є великий шанс, що це сталося в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на авіарейсі з Кіпру українець влаштував скандал через маску.

А також розповідали про те, що у МОЗ назвали, кого не торкнуться нові карантинні правила поїздок між областями.

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