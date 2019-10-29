Украинскую рок-звезду хотят лишить родительских прав: первые подробности

Бывшего лидера группы "Токио" Ярослава Малого, который в последние годы выступает с проектом HAVAKUK в Украине, хотят лишить родительских прав. Первая супруга рок-звезды актриса Наталья Симакова подала на него в суд. Об этом пишут росСМИ.

Экс-жена музыканта утверждает, что Малый не принимает никакого участия в жизни шестилетней Мишель. Деньги на ребенка не дает, ипотеку платить не помогает. Кроме того, актриса утверждает, что Ярослав совсем не видится с дочкой.

Стоит отметить, что солист группы "Токио", а позже и сайд-проекта "Мачете", некогда прославился благодаря хитам "Когда ты плачешь", "Нежность" и другим. Позже Малый перешел в иудаизм, сменил имя на Моше Пинхас и переехал в Украину.

Ярослав Малый с бывшей женой Натальей Симаковой (фото: соцсети)

Ярослав Малый родился в 1973 году в Кривом Роге. Музыкант прославился в РФ став автором саундтреков к фильмам "9 рота", "Обитаемый остров", "Жара". Кроме того, музыкант написал гимн болельщиков Зимних олимпийских игр 2014 в Сочи.

"По словам ее доверенного (Натальи Симаковой), певец кучу лет пытался завести с дамой детей, а когда это случилось, крутанул жизнь на 180 градусов", - сказано в сообщении Telegram-канала Mash.

Еще в 2012 году Ярослав Малый встретил свою нынешнюю супругу Ольгу Райдер (после принятия иудаизма Рахэль Ору). Супруга занимается менеджментом проектов "Токио" и "Мачете", которые до сих пор не прекратили свое существование. У Ольги есть трое своих детей - Шломо, Хавакук и Лиора, которых Ярослав принял как родных.

Ярослав Малый с новой семьей (фото: wikiwand.com)

Кроме того, у Ярослава, по данным некоторых источников, есть еще пятеро детей от разных отношений - Виталий, Яна, Ева, Лука, Герц.

Ярослав покинул Россию в 2015 году из-за своей гражданской позиции.

"Невозможно там находиться из-за такого огромного количества лжи. Мы приняли решение, что и для нас, и для наших детей правильно будет находиться здесь сейчас, для того чтобы поддержать свою страну, поскольку я гражданин Украины", - говорил тогда музыкант.

Ярослав Малый с новой семьей (фото: viva.ua)

Сам Ярослав ситуацию с дочерью от Симаковой комментировать отказывается.

Отметим, что 21 апреля 2019 года Малый с HAVAKUK исполнили несколько своих песен на стадионе НСК "Олимпийский" перед дебатами кандидатов в президенты Украины.

Мачете "Нежность" (видео: YouTube)