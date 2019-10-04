Брежнева не сдержалась и рассказала об изменах Меладзе

Брежнева ответила на слухи об изменах Меладзе (фото: коллаж РБК-Украина)

Брежнева прокомментировала слухи об изменах Константина Меладзе

Бывшая участница проекта "ВИА Гра" Вера Брежнева эмоционально отреагировала на слухи об изменах своего мужа продюсера Константина Меладзе. Украинская певица написала соответствующий пост на своей странице в Instagram.

В последние дни в сети активно обсуждался роман Константина с его подопечной Эрикой Герцег, которая является участницей "ВИА Гры". Брежнева долго ничего лично не комментировала, но теперь все же решила прояснить ситуацию.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

"Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом Meladzе Music, курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы - регулярно разводиться и погуливать с Эрикой! Ну просто браво! Товарищи ньюсмейкеры, спасибо", - написала Брежнева.

Константин Меладзе с Верой Брежневой (фото: instagram.com/meladzemusic)

На днях Брежнева в Instagram рассказала, что в последнее время не часто пишет в соцсетях, поскольку у нее было плохое настроение. При этом певица подчеркнула, что причин для грусти у нее не было, но поклонников это насторожило и они начали выяснять, что происходит в жизни певицы.

Эрика Герцег (Фото: instagram.com/meladzemusic)

Некоторые предположили, что плохое настроение Брежневой связано с тем, что ее муж закрутил роман с блондинкой Эрикой Герцег.

Слухи о том, что у Брежневой и Меладзе не все так хорошо, появились несколько месяцев назад. Певица удалила много фотографий из своих соцсетей, в том числе и с супругом.