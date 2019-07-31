Украинскую певицу нагло обворовали в центре Москвы: подробности

Украинскую певицу Марию Россинскую обворовали в самом центре Москвы средь бела дня. Исполнительница пришла в кафе и оставила без присмотра церковную икону. Она поставила ее на пол в заведении. Это произошло на улице Тверской.

Исполнительница обратилась в полицию по факту кражи иконы, которая, по ее словам, стоит пять тысяч рублей. Об этом сообщает агентство "Москва".

"В правоохранительные органы Москвы обратилась 28-летняя уроженка Украины М.Россинская. Девушка сообщила, что в кафе на ул. Тверская она оставила на полу без присмотра икону стоимостью 5 тыс. руб., а когда вернулась, иконы уже не было", - пояснил собеседник агентства.

Фото: Мария Россинская (facebook.com maria.rossinskaya.7)

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

Фото: Мария Россинская (facebook.com maria.rossinskaya.7)

Мария Россинская – молодая киевская певица, участница теле-шоу на телеканале "ТЕТ" "Барышня-крестьянка".

Как мы ранее писали, MARUV, которая является украинской певицей и активно гастролирует в России, лишилась на концерте в Москве ценной вещи. Исполнительницу обокрал фанат, который унес во время выступления сценическую маску артистки.

Кстати, Полякова жестко ответила на критику хейтеров по поводу своих заработков.