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Украинскую блогершу не впустили в Россию из-за постов о Беларуси: закрыли въезд на 5 лет

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Москва, Среда 22 декабря 2021 12:29
Украинскую блогершу не впустили в Россию из-за постов о Беларуси: закрыли въезд на 5 лет Украинской блогерше закрыли въезд в РФ на 5 лет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Блогерше Лиле Багировой запретили въезжать в Россию до 2026 года. Причиной стали ее посты про протесты в Беларуси годичной давности.

Об этом она сообщила на видео в Instagram.

Лиля рассказала в ролике, что ей нужно было полететь в Москву по очень важному делу, иначе она бы туда и не собралась.

"Но на границе, уже во Внуково (аэропорт - ред.) меня задержали на 5 часов и потом сообщили, что из-за того, что я журналист мне закрыт въезд в Россию и Беларусь до 2026 года", - сообщила Багирова.

"Заворачивают" многих

Багирову уже депортировали в Украину. При посадке в самолет в московском аэропорту во Внуково ее сопровождали сотрудники ФСБ.

Когда Лиля вернулась в Украину она рассказала, что вместе с ней вернулись еще 8 украинцев, которых не пустили в РФ из-за того, что у них было "недостаточно оснований для пересечения российской границы".

Видео о Беларуси

Напомним, что два видео годичной давности под названием "Марш свободы" набрали на YouTube 100 тыс. просмотров. Запрет на въезд в обе страны вступил в силу еще в январе 2021 года, но об этом Багирова узнала только сейчас.

Кстати, в Беларуси на блогершу завели уголовное дело.

Как мы писали ранее, Янина Соколова обратилась к украинцам в эмоциональном видео.

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