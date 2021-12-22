Украинскую блогершу не впустили в Россию из-за постов о Беларуси: закрыли въезд на 5 лет

Блогерше Лиле Багировой запретили въезжать в Россию до 2026 года. Причиной стали ее посты про протесты в Беларуси годичной давности.

Об этом она сообщила на видео в Instagram.

Лиля рассказала в ролике, что ей нужно было полететь в Москву по очень важному делу, иначе она бы туда и не собралась.

"Но на границе, уже во Внуково (аэропорт - ред.) меня задержали на 5 часов и потом сообщили, что из-за того, что я журналист мне закрыт въезд в Россию и Беларусь до 2026 года", - сообщила Багирова.

"Заворачивают" многих

Багирову уже депортировали в Украину. При посадке в самолет в московском аэропорту во Внуково ее сопровождали сотрудники ФСБ.

Когда Лиля вернулась в Украину она рассказала, что вместе с ней вернулись еще 8 украинцев, которых не пустили в РФ из-за того, что у них было "недостаточно оснований для пересечения российской границы".

Видео о Беларуси

Напомним, что два видео годичной давности под названием "Марш свободы" набрали на YouTube 100 тыс. просмотров. Запрет на въезд в обе страны вступил в силу еще в январе 2021 года, но об этом Багирова узнала только сейчас.

Кстати, в Беларуси на блогершу завели уголовное дело.