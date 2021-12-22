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Українську блогершу не впустили в Росію через пости про Білорусь: закрили в'їзд на 5 років

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Москва, Середа 22 грудня 2021 12:29
Українську блогершу не впустили в Росію через пости про Білорусь: закрили в'їзд на 5 років Українській блогерці закрили в'їзд до РФ на 5 років (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Блогерші Лілі Багіровій заборонили в'їжджати в Росію до 2026 року. Причиною стали її пости про протести в Білорусі річної давності.

Про це вона повідомила на відео в Instagram.

Ліля розповіла в ролику, що їй потрібно було полетіти в Москву по дуже важливій справі, інакше вона б туди та не зібралася.

"Але на кордоні, вже у Внуково (аеропорт - ред.) мене затримали на 5 годин і потім повідомили, що через те, що я журналіст мені закритий в'їзд в Росію і Білорусь до 2026 року",- повідомила Багірова.

"Загортають" багатьох

Багірову вже депортували в Україну. При посадці в літак в московському аеропорту у Внуково її супроводжували співробітники ФСБ.

Коли Ліля повернулася в Україну вона розповіла, що разом з нею повернулися ще 8 українців, яких не пустили у РФ через те, що у них було "недостатньо підстав для перетину російського кордону".

Відео про Білорусь

Нагадаємо, що два відео річної давності під назвою "Марш свободи" набрали на YouTube 100 тис.переглядів. Заборона на в'їзд в обидві країни набула чинності ще в січні 2021 року, але про це Багірова дізналася тільки зараз.

До речі, в Білорусі на блогершу завели кримінальну справу.

Як ми писали раніше, Яніна Соколова звернулася до українців в емоційному відео.

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