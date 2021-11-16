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Янина Соколова обратилась к украинцам в эмоциональном видео: "пожалуйста, подпишите петицию"

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 18:46
Янина Соколова обратилась к украинцам в эмоциональном видео: "пожалуйста, подпишите петицию" Фото: Янина Соколова призвала украинцев спасти отечественный сегмент YouTube (facebook.com/Ianina.Sokolova)
Автор: Владимир Костырин

Янина Соколова рассказала об угрозе закрытия каналов украинских журналистов и блогеров в YouTube, ведущих борьбу с кремлевской пропагандой, из-за жалоб российских ботов в социальных сетях. Ситуация объясняется тем, что модерация украинского YouTube осуществляется в РФ, поэтому важно добиться открытия представительства компании именно в Украине.

Об этом говорится в обращении Соколовой к украинцам на ее YouTube-канале.

Журналистка отметила, что еще в 2019 году ее канал "Вечер с Яниной Соколовой" на видео-хостинге был уничтожен по причине атак ботоферм из России.

"На прошлой неделе боты атаковали ресурсы Сергея Стерненко, Евгения Клопотенко, Дениса Казанского. В начале недели был удален ютюб канал Тани Микитенко", - рассказала Соколова.

Дело в том, что модерацию за соблюдением правил сообщества YouTube в восточной Европе осуществляет головной офис в российским Санкт-Петербурге, поэтому "несложно догадаться, каким может быть его вердикт в отношении украинцев".

"Примечательно, что ютюб ресурсы крупнейших фейкометчиков и пропагандистов Соловьева, Скабеевой, Кисилева с агрессивной ложью по отношению к Украине продолжали и продолжают существование. Без всяких нареканий", - возмущается Соколова.

Кроме того, атакам подвергаются и страницы украинских журналистов в Facebook, и некоторые ресурсы уже в шаге от блокировки.

"Еженедельно я получаю уведомления на почту, телеграммы, фб с загадочными ссылками, которые часто приводят к почте mail.ru. Перейдя по указанным ссылкам, другое устройство получает доступ к моей почте или телеграмм-мессенджеру. То же с фейсбуком. Фейковые предупреждения о блокировке, если не перейду по ссылке", - рассказала она.

Соколова убеждена, что модерацию украинского YouTube не должны проводить в России, и "принимать решения по украинским каналам с политическим контентом не имеют права россияне".

"Я призываю украинцев поддерживать украинский YouTube не только просмотрами, но и подписью под этой петицией: https://petition.president.gov.ua/petition/126642 И наконец добиться официального представительства и Google и Facebook App в Украине... Так мы сохраним свободу слова", - обратилась она к украинцам.

Янина Соколова обратилась к украинцам в эмоциональном видео: &quot;пожалуйста, подпишите петицию&quot;

Фото: скрин petition.president.gov.ua

По состоянию на момент публикации материала данная петиция, созданная 12 ноября, уже набрала почти 5900 подписей из необходимых 25 тысяч.

Видео: Янина Соколова призвала подписать петицию о модерации украинского сегмента YouTube, Facebook, Google в Украине, а не из России

Ранее сообщалось, что в Днепре СБУ разоблачила ботоферму, которая работала на срыв вакцинации в Украине.

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YouTube Янина Соколова
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