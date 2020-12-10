В украинском школьном учебнике военных ВСУ перепутали с российской армией

В украинском учебнике "Защита Отчизны" для 10 классов статью о ВСУ проиллюстрировали военными в российской экипировке, которые держат соответствующее оружие.

Об этом инциденте сообщил блогер "Фашик Донецкий" в своем Telegram-канале.

"На фото русские солдаты в экипировке "Ратник", у первого солдата на фото АК сотой серии, а у второго, на заднем фоне, если не ошибаюсь, ружье производства РФ", - написал он.

"Ляп" в украинском учебнике (фото: Telegram-канал "Фашик Донецкий")

Он также просит Минобразования отреагировать на эти ошибки в школьном учебнике.

Напомним, в Министерстве образования и науки объяснили "ляпы" в украинских учебниках про соду, которая лечит рак. В МОН заявили, что не видят ничего зазорного в совете бороться с онкологией с помощью соды.

По их мнению, данная информация расширит критическое мышление учеников, и оснований для снятия с учебника грифа "рекомендовано МОН" нет.

Ранее в школьных учебниках показали "выдающихся" украинцев от которых родители детей были шокированы. Вместе с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой в одном ряду стоят украинские поп-звезды - Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик.

Данная новость в сети вызвала очень большой резонанс. Украинцы отметили, что это утверждено Министерством образования.

В украинских учебниках для первых классов родители также обнаружили грубые ошибки. Так, в книге допустили позорный "ляп" о возрасте Киева.