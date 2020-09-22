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В украинском учебнике нашли позорный ляп о Киеве: ошибка не одна

Вторник 22 сентября 2020 10:51
В украинском учебнике нашли позорный ляп о Киеве: ошибка не одна
В учебнике для школьников нашли ошибки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Исторические памятники в учебнике "омолодили"

В украинских учебниках для первых классов обнаружили грубые ошибки. Так, в книге допустили позорный ляп о возрасте Киева. В учебнике написали, что столица Украины основана в 19 столетии. Также исторические памятники значительно "помолодели". Например, Софийский собор и Киево-Печерскую лавру также отнесли к 19 столетию.

На грубые ошибки обратил внимание Валерий Людмирский на своей Facebook-странице.

"И так во всем", - написал он под фото страницы из учебника.

В украинском учебнике нашли позорный ляп о Киеве: ошибка не однаВ украинском учебнике нашли грубые ошибки (фото: facebook.com/waleriy.lydmirski)

В комментариях украинцы гневно отреагировали на допущенные в книге ляпы.

  • Твою ж м...!!! Навіть Прилукам 935 років, а столиці пару сотень !!!Століття не хватило розуму написати римськими. Сумно.
  • И самое печальное, что это даже не опечатка. Где дата основания Киева - средина 5 столетия, а где основание Софии и Лавры - начало 11 столетия. Плюс-минус пол тысячи лет.
  • Ольга Хорошковська, видно, хорошо знает историю. К сожалению действительно - так во всем.

Кстати, автором учебника является Ольга Хорошковская. Она является доктором педагогических наук, сотрудницей Института педагогики. В ее арсенале множество полученных премий в сфере образования. Также профессор Хорошковская имеет влиятельного сына - бизнесмена. Валерий Хорошковский возглавлял Минфин, СБУ, Таможенную службу, а в 2020 году хотел стать премьер-министром Украины.

Как мы писали ранее, в школьных учебниках нашли скрытую рекламу.

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