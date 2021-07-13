На украинском курорте туристку травмировал скат, которого она спасла от чайки

Получилось так, что жительница Херсона пострадала из-за своего доброго сердца, так как решила спасти ската от верной гибели, и получила от него такую "благодарность".

Дело в том, что девушка, которая приехала на отдых на знаменитую песчаную косу в Очаковском районе, увидела на пляже схватку чайки со скатом, и решила заступиться за морского обитателя. Птица намеревалась позавтракать скатом, и пыталась схватить свою жертву. Тот сопротивлялся, но шансы пернатого хищника решить исход баталии в свою пользу казались выше.

Ситуацию переломила девушка, которая отогнала чайку. Скат был спасен от птицы, но не мог самостоятельно добраться воды, так как был истощен.

Поэтому отдыхающая решила вернуть "рыбку" в море, но не учла, что в хвостокола есть ядовитый шип, на который она и накололась.

Из-за аллергической реакции на рану у девушки покраснела и распухла рука, которую она даже не могла поднять. Повезло, что у отдыхающих на пляже в тот момент рядом оказались противоаллергенные таблетки. И уже через час такая реакция прошла.

Напомним, что скаты-хвостоколы в Украине обитают и в Черном и Азовском морях. Они любят находиться близко к берегу.

Такие скаты опасны, если их попытаться взять в руки или неосторожно наступить, когда они отдыхают. В таких случаях рыба начнет защищаться от опасности при помощи своего грозного шипа на хвосте. Хвост ската заканчивается острым, сплющенных по бокам шипом, который по краям имеет зазубрины. Кроме того, шип также выпускает яд, который находится в специальных железах. В случае попадания в организм человека яда после такого ранения, возможно появление судороги, может остановиться дыхание, пострадавший может потерять сознание, и вплоть до летального исхода - как это произошло со знаменитым натуралистом и телеведущим Стивом Ирвином.

Скат-хвостокол - Dasyatis pastinaca (Фото: wikipedia.org)