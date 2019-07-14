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Огромный скат приплыл к людям просить о помощи: видео умилило сеть

STYLERЖизнь    14.07.2019 - 15:46
Огромный скат приплыл к людям просить о помощи: видео умилило сеть
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Рыболовный крючок попал в глаз рыбе

В Австралии морской скат "попросил" помощи у людей, подплыв к северно-западному побережью страны. У морского дьявола в глазу застрял крючок от удочки, он приблизился к дайверам и перевернулся в воде, таким образом показывая свою проблему. Отметим, что представитель этого подсемейства был размером в три метра.

Его увидели на берегу Джейк Уилтон и Монти Холлс. Водолазы окрестили трехметрового гиганта "Веснушкой", передает BBC.

Видео: Огромный скат обратился за помощью к людям (YouTube/NBC News)

Для того, чтобы помочь Веснушке Джейку (дайверу) пришлось нырять несколько раз, так как скат не мог подняться к поверхности воды, а у подводника была с собой лишь маска.

Огромный скат приплыл к людям просить о помощи: видео умилило сетьФото: Дайверы помогли Веснушке (Скриншот из видео)

Джейк сделал несколько попыток и отчаянно нырял под воду, чтобы спасти бедного ската и наконец-то ему удалось достать злополучный крючок.

Отметим, что если бы люди не пришли на помощь морскому дяволу, у него бы пошло заражение крови и его ждала бы смерть.

Напомним, манта, которого иначе называют "гигантский морской дьявол" — самый крупный скат, его вес может достигать трех тонн. Особенность этих морских животных в том, что каждый из них имеет собственную окраску тела, которая отличает его от сородичей.

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